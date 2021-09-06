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Vatandaş mest oldu! Ziraat Bankası gemileri yaktı! 275 bin liralık evi 45 bine satıyor merkezi konumda

Ziraat Bankası gayrimenkul ilanları paylaşılmaya devam ediyor. Uygun fiyatlı ev arayan milyonlarca insan Ziraat Bankası ilanlarına göz atıyor. Bankaların paylaştığı gayrimenkul ilanları da ortalama fiyatlara göre çok daha iyi bir konumda. Örnek vermek gerek görülürse 200 bin liralık evler bankalarda anında anında 75 ila 125 bin lira arasında satılıyor. Bundan kaynaklı olarak da çoğu şahıs bu ilanları tercih ediyor. Ziraat Bankası doğrultusundan paylaşılan son gayrimenkul ilanını sizlere sunuyoruz.

takvim.com.tr
06.09.2021 08:56 - Son Güncelleme: 06.09.2021 08:56
Vatandaş mest oldu! Ziraat Bankası gemileri yaktı! 275 bin liralık evi 45 bine satıyor merkezi konumda

Tek tek açıklandı. Ev almak isteyenler bu yöntemle kolayca konut sahibi olabiliyor. Son dönemlerde büyük bir artış yaşanan emlak sektörü, cep yakmaya devam ediyor. Aileler ve öğrenciler yoğun bir şekilde kira farklarında satış fiyatlarına kadar yüksekliği görüyor. Fakat yeni bir ev satın alabilmek isteyen çoğu vatandaş bankaların gayrimenkul ilanlarına göz atıyor. Bilindiği üzere bankalar bugünümüzde çoğu gayrimenkul ilanlarını paylaşıyor. Bunlardan kaynaklı olarak da bankalardan ev mantıklı bir seçenek olacaktır. Keza Türkiye'de birçok kişi bankalardan aldığı evlerle yaşamına devam etmektedir.

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Vatandaş mest oldu! Ziraat Bankası gemileri yaktı! 275 bin liralık evi 45 bine satıyor merkezi konumda

Ziraat Bankası'ndan Görülmemiş Fiyatı

Ziraat Bankası Gayrimenkul ilanları arasında oldukça uygun fiyatlı seçenekler bulunuyor. Son olarak bir tanesi yeni ev sahiplerini bekliyor ve tam olarak da 45 bin lira. İşte detaylar…

Vatandaş mest oldu! Ziraat Bankası gemileri yaktı! 275 bin liralık evi 45 bine satıyor merkezi konumda

Apartman dairesinde bulunan ev 2 + 0 mesken konumda. 2 odası bulunan evin ayrı mutfağı da bulunmakta. Metrekaresinin düşük olması evde bir veya birkaç kişinin yaşayabileceğini gösteriyor. Metrekareye bakıldığında ortalama olarak 51 metrekare.

Vatandaş mest oldu! Ziraat Bankası gemileri yaktı! 275 bin liralık evi 45 bine satıyor merkezi konumda

Evin önemli avantajlarından birisi de krediye uygun olması. Yani evi satın almak isterseniz ve kredi sicil notunuz yeterliyse doğrudan kredi çekerek evi alabilirsiniz. Evin ısınma tipi ise merkezi olarak karşımıza çıkıyor.


Vatandaş mest oldu! Ziraat Bankası gemileri yaktı! 275 bin liralık evi 45 bine satıyor merkezi konumda

Metrekaresinin düşük olması evde bir veya birkaç kişinin yaşayabileceğini gösteriyor. Metrekareye bakıldığında ortalama olarak 51 metrekare.

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