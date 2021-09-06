Vatandaş mest oldu! Ziraat Bankası gemileri yaktı! 275 bin liralık evi 45 bine satıyor merkezi konumda

Tek tek açıklandı. Ev almak isteyenler bu yöntemle kolayca konut sahibi olabiliyor. Son dönemlerde büyük bir artış yaşanan emlak sektörü, cep yakmaya devam ediyor. Aileler ve öğrenciler yoğun bir şekilde kira farklarında satış fiyatlarına kadar yüksekliği görüyor. Fakat yeni bir ev satın alabilmek isteyen çoğu vatandaş bankaların gayrimenkul ilanlarına göz atıyor. Bilindiği üzere bankalar bugünümüzde çoğu gayrimenkul ilanlarını paylaşıyor. Bunlardan kaynaklı olarak da bankalardan ev mantıklı bir seçenek olacaktır. Keza Türkiye'de birçok kişi bankalardan aldığı evlerle yaşamına devam etmektedir.