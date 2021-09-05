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Haberler Ekonomi Bu listeye bakmadan araba almayın! İşte en çok satılan otomobil markaları! Renault, Fiat, Dacia, Hyundai, Volkswagen...

Bu listeye bakmadan araba almayın! İşte en çok satılan otomobil markaları! Renault, Fiat, Dacia, Hyundai, Volkswagen...

Sahibinden satılık ikinci el ve sıfır otomobil almak isteyenler bu listeye bakmadan araba almayın! Araba sahibi olmak isteyenler en çok tercih edilen markaları merak ederken Otomotiv Distribütörleri Derneği'nden yanıt geldi. ODD'nin verilerine göre Ağustos ayında Türkiye'de en çok satılan araba markaları belli oldu. Renault, Fiat, Dacia, Hyundai, Volkswagen...

05.09.2021 11:29 - Son Güncelleme: 05.09.2021 11:29
Bu listeye bakmadan araba almayın! İşte en çok satılan otomobil markaları! Renault, Fiat, Dacia, Hyundai, Volskwagen...

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarında geçen ay en fazla satışı gerçekleştirilen ilk 3 marka sırasıyla Fiat, Renault ve Dacia oldu.

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Bu listeye bakmadan araba almayın! İşte en çok satılan otomobil markaları! Renault, Fiat, Dacia, Hyundai, Volskwagen...

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, ağustos ayında otomobil ve hafif ticari araç pazarı, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 5 azalarak 58 bin 454 adet oldu.

Bu listeye bakmadan araba almayın! İşte en çok satılan otomobil markaları! Renault, Fiat, Dacia, Hyundai, Volskwagen...

Otomobil satışları geçen ay 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 0,9 artarak 44 bin 756 olurken, hafif ticari araç satışları yüzde 20,2 azalarak 13 bin 698 olarak kayıtlara geçti.

Bu listeye bakmadan araba almayın! İşte en çok satılan otomobil markaları! Renault, Fiat, Dacia, Hyundai, Volskwagen...

ODD raporundan derlenen bilgilere göre, geçen ay binek ve hafif ticari olmak üzere toplam satışlarda Fiat, 10 bin 366 adetle ilk sırayı aldı. Fiat'ı, 8 bin 678 satışla Renault ve 4 bin 420 satışla da Dacia takip etti.

Bu listeye bakmadan araba almayın! İşte en çok satılan otomobil markaları! Renault, Fiat, Dacia, Hyundai, Volskwagen...

Hyundai, 4 bin 405 satışla dördüncü ve Volkswagen'de 4 bin 206 satışla beşinci sırada yer aldı.

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