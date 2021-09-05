Bu listeye bakmadan araba almayın! İşte en çok satılan otomobil markaları! Renault, Fiat, Dacia, Hyundai, Volkswagen...
Sahibinden satılık ikinci el ve sıfır otomobil almak isteyenler bu listeye bakmadan araba almayın! Araba sahibi olmak isteyenler en çok tercih edilen markaları merak ederken Otomotiv Distribütörleri Derneği'nden yanıt geldi. ODD'nin verilerine göre Ağustos ayında Türkiye'de en çok satılan araba markaları belli oldu. Renault, Fiat, Dacia, Hyundai, Volkswagen...
05.09.2021 11:29
- Son Güncelleme: 05.09.2021 11:29
Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, ağustos ayında otomobil ve hafif ticari araç pazarı, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 5 azalarak 58 bin 454 adet oldu.