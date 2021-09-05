Bu listeye bakmadan araba almayın! İşte en çok satılan otomobil markaları! Renault, Fiat, Dacia, Hyundai, Volkswagen...

ODD raporundan derlenen bilgilere göre, geçen ay binek ve hafif ticari olmak üzere toplam satışlarda Fiat, 10 bin 366 adetle ilk sırayı aldı. Fiat'ı, 8 bin 678 satışla Renault ve 4 bin 420 satışla da Dacia takip etti.