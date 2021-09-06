Hesaplarınızı hemen kontrol edin! Paralar TC kimlik numarasına göre yatıyor! Ve belli oldu!

Paralar TC kimlik numarasına göre yatıyor! Çaykur duyurdu… Genel Müdür Yusuf Ziya Alim 172 bin 317 ton karşılığında yapılacak olan Temmuz ayı yaş çay bedeli ödemelerinin başlayacağı tarihi duyurdu. 172 bin 317 ton yaş çay karşılığında ödenecek 670 milyon 889 bin liranın hesaplara yatırılacağı bildirilirken vatandaşlar ne vakit olacağı konusu ile ilgili incelemelera başladı. İşte Temmuz ayı yaş çay ödemelerine dair bütün detaylar…