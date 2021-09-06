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Hesaplarınızı hemen kontrol edin! Paralar TC kimlik numarasına göre yatıyor! Ve belli oldu!

ÇAYKUR'da sürgün kotası dekara 400 kilogram olarak tespit edildi ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, temmuz ayında alınan 172 bin 317 ton yaş çay karşılığında ödenecek 670 milyon 889 bin liranın vatandaşların banka hesaplarına yatırıldığını bildirdi.

06.09.2021 08:58 - Son Güncelleme: 06.09.2021 08:58
Hesaplarınızı hemen kontrol edin! Paralar TC kimlik numarasına göre yatıyor! Ve belli oldu!

Paralar TC kimlik numarasına göre yatıyor! Çaykur duyurdu… Genel Müdür Yusuf Ziya Alim 172 bin 317 ton karşılığında yapılacak olan Temmuz ayı yaş çay bedeli ödemelerinin başlayacağı tarihi duyurdu. 172 bin 317 ton yaş çay karşılığında ödenecek 670 milyon 889 bin liranın hesaplara yatırılacağı bildirilirken vatandaşlar ne vakit olacağı konusu ile ilgili incelemelera başladı. İşte Temmuz ayı yaş çay ödemelerine dair bütün detaylar…

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Hesaplarınızı hemen kontrol edin! Paralar TC kimlik numarasına göre yatıyor! Ve belli oldu!

Alim, AA muhabirine, mayıs ve haziran ayında üreticilerden aldıkları 314 bin 480 ton yaş çay karşılığında ödemeleri yaptıklarını söyledi.

Hesaplarınızı hemen kontrol edin! Paralar TC kimlik numarasına göre yatıyor! Ve belli oldu!

Temmuz ayında üreticilerden aldıkları 172 bin 317 ton yaş çay karşılığında ise 670 milyon 889 bin lira ödeme yapacaklarını belirten Alim, "Üreticilerimiz yarın paralarını kendi banka hesaplarından çekebilecek.

Hesaplarınızı hemen kontrol edin! Paralar TC kimlik numarasına göre yatıyor! Ve belli oldu!

Birinci sürgün yaş çay bedeli olarak üreticilere toplam 1 milyar 206 milyon 155 bin lira ödemeyi tamamlamış olacağız." dedi.

Hesaplarınızı hemen kontrol edin! Paralar TC kimlik numarasına göre yatıyor! Ve belli oldu!

Alim, ödemelerin tamamının yarın tamamlanacağını ifade ederek, mayıs ayı organik yaş çay farkı olarak 19 milyon 841 bin liranın da üretici hesaplarına aktarıldığını sözlerine ekledi.

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