Vatandaş gözlerine inanamadı! Akın etti! Hepsi yarı fiyatından da ucuz! 33.000 TL’ye ikinci el otomobil!

Hepsi yarı fiyatından da ucuz! 33.000 TL'ye ikinci el otomobil! Vasıtalar ihale süreciyle satışa çıkarılmaktadır. Satışa çıkarılacak vasıtalar amacıyla bağlı icra müdürlüğü bir satış bedeli belirlenerek ihale tarihi ile uygulanacağı yer ile ilgili bir ilam yapılır. Bu ilam neticesi ihale yapılır, ilk adımda vasıta satılmaz ise ikinci ihaleye geçilir ve bu iki adım arasında 5 gün olur. İhale evveli satış bedelleri vasıtaların aşağı yukarı yüzde 60 oranındaki fiyatlar üzerinden temel alınmaktadır. İhale adımında aracın sahibinin de ihaleye katılımı mümkündür.