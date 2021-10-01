Vatandaş gözlerine inanamadı! Akın etti! Hepsi yarı fiyatından da ucuz! 33.000 TL’ye ikinci el otomobil!
Bu otomobiller yarı fiyatına satılıyor. www.ilan.gov.tr üzerinden icralık olan araçların satışları devam ediyor. Normal fiyatından daha da aşağı rakamlardan açık artırma yolu ile satılıyor. 11 bin TL'den başlayarak, model ve markaya göre fiyatlarda farklılık görülebiliyor. Özellikle araba merakı olan her bireyin daha ucuza, daha iyi, daha modelli araba alma peşinde icralık vasıtalar ile ilgili kulaktan dolma bulgular edindiğini, kendine göre yorumlar yaptığı aşikardır. Fakat detaylı borçlarını ödeyemediğinden kaynaklı alacaklarına karşılık haciz eklenilen vasıtaların alım ve satımı meşru düzenlemeler ile sürdürülmektedir.
Hepsi yarı fiyatından da ucuz! 33.000 TL'ye ikinci el otomobil! Vasıtalar ihale süreciyle satışa çıkarılmaktadır. Satışa çıkarılacak vasıtalar amacıyla bağlı icra müdürlüğü bir satış bedeli belirlenerek ihale tarihi ile uygulanacağı yer ile ilgili bir ilam yapılır. Bu ilam neticesi ihale yapılır, ilk adımda vasıta satılmaz ise ikinci ihaleye geçilir ve bu iki adım arasında 5 gün olur. İhale evveli satış bedelleri vasıtaların aşağı yukarı yüzde 60 oranındaki fiyatlar üzerinden temel alınmaktadır. İhale adımında aracın sahibinin de ihaleye katılımı mümkündür.
Bu katılım ile kişi borcunu ödemek yerine aracı satın alabilmektedir. İhaleye katılacak vatandaşlar bu prosedür amacıyla teminat ödemek zorundadır. Bu ödemeyi yapmayanlar ihaleye katılamazlar. Genel olarak hesaba katıldığında aracı icradan almanız halinde pazar değerinden aşağı yukarı yüzde 40 daha ideal fiyatla alınabilmektedir.
İcralık vasıta satışı ardından ticari vasıtalar amacıyla yüzde 18, binek vasıtalar amacıyla yüzde 1 oranında KDV ödenmektedir. Hem de damga vergisi tahsili yapılır. Bu ihalelere reşit olan her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı katılabilmektedir.
İcralık Araç Satın Alınması Caiz mi?
Her şeye karşın burada belirtmek isteriz ki, geleneklerimize göre hacizden kaynaklı mağdur olan bireyin icralık mallarının alınması, ahlaki durumların söz hususu edilmesi, darda kalan bireylerin mallarının ucuz fiyatlardan alınması mekruhtur diyebiliriz. Yasal olarak alım ve satımı serbesttir fakat alıp ve satan bireylerin vicdanına kalmış bir durumdur.