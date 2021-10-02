Peş peşe açıklama yapıldı! En düşüğü 5.750 TL... SGK'lı, Bağ-Kur'lu, dul ve yetim milyonları ilgilendiriyor!
Peş peşe açıklama yapıldı! En düşüğü 5.750 TL... Milyonlarca emekli işçi, işveren, dul ve yetimi aylığı alan herkes için bu haber oldukça önemli. Bu anlamda peş peşe açıklamalar yapıldı. Uzun vakit aynı işyerinde zam almadan çalışan bir vatandaş tazminatını alarak istifa edebilir mi? SGK primi düşük ödenen ve asgari ücret alıyor gibi gösterilen çalışanlar haklarını nasıl alabilir? Dul ve yetim aylığı alanların hangi hallerde maaşı kesilebilir? Emeklilik için 10 yıl sigorta ve 1800 gün prim yetiyor mu? Esnafa erken emeklilik var mı?
Bir iş görüşmesine gittim, ücreti ve sosyal hakları çok iyi seviyede. Ancak işverenin 5 yıl boyunca hamile kalmayacaksın taahhüdü var. Oldu da 4. Yılda ben hamile kaldım, bir yaptırım uygulayabilirler mi?
Merhaba, işverenin bu yönde bir taahhüt ya da söz alması kanunen uygun değildir. Bu anayasal bir suç bile sayılabilir. Gönül rahatlığı ile işe başlayabilir, böyle bir taahhüdü yok sayabilirsiniz. Kağıt imzalamanızı istiyorlarsa da imzalayabilirsiniz, onun da kanun hükmünde geçerliliği olmayacaktır.
Halı saha maçında ayağımı kırdım, elimde de bir proje vardı ve aksadı. İşveren beni tazminatsız kovabilir mi?
Merhaba, işveren sizi halı saha maçında sakatlandınız diye tazminatsız kovamaz ancak savunmanızı isteyebilir. Çünkü siz burada iş görme ödevinizi bilinçli olarak aksatmış bulunuyorsunuz. İş kanununa göre de iki defa savunma alınır üçüncü kural ihlalinde tazminatsız çıkış yapılır. Sizin daha önceden savunmanız alınmadıysa ve ihtarname düzenlenmediyse çıkışınızı yapamaz. Tabi tazminatınızı ödemek koşuluyla çıkışınızı her zaman yapabilirler.
Ben aynı işyerinde 5 yıldır aralıksız çalışıyorum. İşveren bana hiç zam yapmadı, görüştüğümde ise asgari ücrete her yıl zam yapılıyor diyor. Ben tazminatımı isteyerek ayrılabilir miyim?
Merhaba, bazı meslek mensuplarının asgari ücret tarifeleri vardır. Mesela mimar, mühendis ve şehir plancılarının odaları tarafından belirlenen en düşük asgari ücret 5750 TL'dir. Siz de bu statüde çalışan biriyseniz bunu öne sürerek tazminatınızı talep edebilirsiniz. Ancak böyle bir iş kolunda çalışmıyorsanız zam yapılmadığı gerekçesi ile iş akdinizi haklı nedenle sonlandıramazsınız.
Merhaba, ben kurumdan yetim aylığı alıyordum. Geçtiğimiz ay bana tebligat geldi ve tüm aldığım aylıkların iadesi istendi. Kurum aylığı yanlışlıkla bağlamış. Burada benim bir hatam olmamasına rağmen toplu olarak isteniyor. Ne yapabilirim?
Merhaba, SGK'da buna yersiz ödenen aylıklar deniyor. Ne yazık ki yersiz ödenen aylıkları geri ödememe gibi bir durum söz konusu olmuyor. Bu konuda yargıya taşınan davalarda da mahkeme sebepsiz zenginleşmeye yol açıyor diye kurum lehine karar veriyor. O nedenle paraları iade etmeniz gerekiyor.
Selamlar, ben 2007 tarihinden bu yana bir şirkette çalışıyorum. 2018 Yılında şirkete ortak oldum, bazı kişiler bana Bağkur'lu olmam gerektiğini söylüyor. Kuruma sordum kurum da Bağkur'lu olmalısınız diyor. Ben burada ne yapmalıyım?
Merhaba, bu yönde SGK fazlaca değişikliğe gittiğinden kafa karışıklıkları olmaktadır. Öyle ki kurumdaki personeller bile bu yönde tereddüt yaşıyor. En son yapılan değişiklikte 2011 öncesinde kendi şirketinde sigortalı olanların 4/a'lılığını iptal etti. Ancak değişiklikte sadece sizin durumunuza istisna getirildi. Önce 4/a sigortalısı olup sonradan şirkete ortak olanların durumları sabittir. Bunlarda herhangi bir değişiklik olmamıştır ve kesintiye uğrayıncaya kadar 4/a sigortalılıkları devam edebilir.