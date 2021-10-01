600 bin kişi faydalanıyor! Hemen siz de başvurun: Hastasına bakana 21 bin 600 TL sosyal destek

Devlet ekonomik ve sağlık açısından durumu iyi olmayan vatandaşlara evde bakım destekleriyle kol kanat geriyor. Hasta, yaşlı bakımını üstlenenlere, raporla engelli olduğu tespit edilen, sosyal güvencesi olmayanlara destek ödemeleri yapılıyor. Bu kapsamdaki vatandaşlara aylık yaklaşık 1.800 lira olmak üzere yılda 21 bin 600 lira evde bakım parası veriliyor.