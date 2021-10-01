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Haberler Ekonomi 600 bin kişi faydalanıyor! Hemen siz de başvurun: Hastasına bakana 21 bin 600 TL sosyal destek

600 bin kişi faydalanıyor! Hemen siz de başvurun: Hastasına bakana 21 bin 600 TL sosyal destek

Devlet ekonomik ve sağlık açısından durumu iyi olmayan vatandaşlara evde bakım destekleriyle yardımcı oluyır. İşte yaklaşık 600 bin kişinin yararlandığı evde bakım yardımı ile ilgili soruların yanıtları...

01.10.2021 07:00 - Son Güncelleme: 01.10.2021 07:00
600 bin kişi faydalanıyor! Hemen siz de başvurun: Hastasına bakana 21 bin 600 TL sosyal destek

Devlet ekonomik ve sağlık açısından durumu iyi olmayan vatandaşlara evde bakım destekleriyle kol kanat geriyor. Hasta, yaşlı bakımını üstlenenlere, raporla engelli olduğu tespit edilen, sosyal güvencesi olmayanlara destek ödemeleri yapılıyor. Bu kapsamdaki vatandaşlara aylık yaklaşık 1.800 lira olmak üzere yılda 21 bin 600 lira evde bakım parası veriliyor.

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600 bin kişi faydalanıyor! Hemen siz de başvurun: Hastasına bakana 21 bin 600 TL sosyal destek

SABAH'ta yer alan habere göre, Gündelik bakım hizmetlerinin genellikle kendi evlerinde ve bir akrabaları tarafından gerçekleştirildiği görülüyor. Evde bakım parası alanların sayısı 600 bine ulaşmış durumda.

600 bin kişi faydalanıyor! Hemen siz de başvurun: Hastasına bakana 21 bin 600 TL sosyal destek

Evde bakım parası verilirken haneye giren gelire bakılıyor. Haneye giren tüm gelir toplanarak evde yaşayan kişi sayısına bölünüyor. Bu bölüm sonucu kişi başı net asgari ücretin üçte ikisinden az olması gerekiyor. Eve giren gelir tutarı hesaplanırken bayram ikramiyeleri kapsama alınmıyor. İşte merak edilen soruların yanıtları:

600 bin kişi faydalanıyor! Hemen siz de başvurun: Hastasına bakana 21 bin 600 TL sosyal destek

1- Evde bakım desteği nedir, kimler yararlanabilir?
Evde bakım desteği, engelli bireylerin kendisine değil, bakımını üstlenen akrabası, vasisi gibi üçüncü kişilere yapılan destektir. Bu yardımlar Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aracılığı ile yürütülüyor.

600 bin kişi faydalanıyor! Hemen siz de başvurun: Hastasına bakana 21 bin 600 TL sosyal destek

2- Destekten yararlanması için aylığı alacak kişinin mi gelirine bakılıyor?
Haneye giren her türlü gelir toplamına bakılarak kişi başına düşen ortalama gelir dikkate alınıyor. Asgari ücretin (Asgari Geçim İndirimi hariç) net tutarının üçte ikisinin altında geliri olan kişiler evde bakım maaşı alabiliyor.

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