Vatandaş göbek atacak! SSK, Bağkur, 4C'liler EYT'siz 10, 15, 25 yılda emekli olun! Yaş, yıl, prim şartı yok! O formülle erken emeklilik rotası çizildi!
Haber kapsamında yeni yapılacak olan formülle beraber kişiler yaş- prim şartı olmadan kolay bir şekilde emekli olabilecekler. Kişileri yakından ilgilendiren haberin detayları gelmeye başladı. Kişiler yeni açıklanacak olan formüllerle beraber en iyi hizmetlerden fırsatlarla dolu bir şekilde faydalanma ayrıcalığına erişmiş olacak. Günümüzün en popüler hizmetleri arasında bulunan yeni formülün en geç Ocak ayıyla beraber resmi gazetede yayınlanması bekleniyor.
25.10.2022 11:49 - Son Güncelleme: 25.10.2022 11:49
Emeklilikte yaşa takılanları ilgilendiren haberin detayları gelmeye başladı. Peki, bu yeni habere göre EYT konusunda gündemde yer alan düzenlemelerde neler var? İşte SSK, Bağkur ve 4C'lileri kapsayacak bir şekilde karşımıza çıkan EYT düzenlemesine dair her şey!