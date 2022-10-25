Vatandaş göbek atacak! SSK, Bağkur, 4C’liler EYT’siz 10, 15, 25 yılda emekli olun! Yaş, yıl, prim şartı yok! O formülle erken emeklilik rotası çizildi!

Emeklilikte yaşa takılanları ilgilendiren haberin detayları gelmeye başladı. Peki, bu yeni habere göre EYT konusunda gündemde yer alan düzenlemelerde neler var? İşte SSK, Bağkur ve 4C'lileri kapsayacak bir şekilde karşımıza çıkan EYT düzenlemesine dair her şey!