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Haberler Ekonomi Vatandaş göbek atacak! SSK, Bağkur, 4C'liler EYT'siz 10, 15, 25 yılda emekli olun! Yaş, yıl, prim şartı yok! O formülle erken emeklilik rotası çizildi!

Vatandaş göbek atacak! SSK, Bağkur, 4C'liler EYT'siz 10, 15, 25 yılda emekli olun! Yaş, yıl, prim şartı yok! O formülle erken emeklilik rotası çizildi!

Haber kapsamında yeni yapılacak olan formülle beraber kişiler yaş- prim şartı olmadan kolay bir şekilde emekli olabilecekler. Kişileri yakından ilgilendiren haberin detayları gelmeye başladı. Kişiler yeni açıklanacak olan formüllerle beraber en iyi hizmetlerden fırsatlarla dolu bir şekilde faydalanma ayrıcalığına erişmiş olacak. Günümüzün en popüler hizmetleri arasında bulunan yeni formülün en geç Ocak ayıyla beraber resmi gazetede yayınlanması bekleniyor.

takvim.com.tr
25.10.2022 11:49 - Son Güncelleme: 25.10.2022 11:49
Vatandaş göbek atacak! SSK, Bağkur, 4C’liler EYT’siz 10, 15, 25 yılda emekli olun! Yaş, yıl, prim şartı yok! O formülle erken emeklilik rotası çizildi!

Son dakika emeklilik rotası çizilmeye başladı. Rota kapsamında kişiler avantajlı bir hizmet olanağından faydalanarak hızlı bir hizmet döngüsünden faydalanma fırsatlarına erişmiş olacaklar.

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Vatandaş göbek atacak! SSK, Bağkur, 4C’liler EYT’siz 10, 15, 25 yılda emekli olun! Yaş, yıl, prim şartı yok! O formülle erken emeklilik rotası çizildi!

Emeklilikte yaşa takılanları ilgilendiren haberin detayları gelmeye başladı. Peki, bu yeni habere göre EYT konusunda gündemde yer alan düzenlemelerde neler var? İşte SSK, Bağkur ve 4C'lileri kapsayacak bir şekilde karşımıza çıkan EYT düzenlemesine dair her şey!

Vatandaş göbek atacak! SSK, Bağkur, 4C’liler EYT’siz 10, 15, 25 yılda emekli olun! Yaş, yıl, prim şartı yok! O formülle erken emeklilik rotası çizildi!

Formül Yakında Açıklanacak

Formül kapsamında yaklaşık olarak 2,5 milyona yakın kişi bir anda emekli olabilme avantajlarına erişmiş olacak.

Vatandaş göbek atacak! SSK, Bağkur, 4C’liler EYT’siz 10, 15, 25 yılda emekli olun! Yaş, yıl, prim şartı yok! O formülle erken emeklilik rotası çizildi!

EYT olanakları dahilinde olmayan prim ödemesi şartı olmadan kişilere özel olarak sunulacak olan formülün detayları tam olarak gün yüzün çıkmadı. Başkan Erdoğan'ın yakın bir zaman dilimi içinde Nebati ile beraber açıklamalar da bulunması bekleniyor.

Vatandaş göbek atacak! SSK, Bağkur, 4C’liler EYT’siz 10, 15, 25 yılda emekli olun! Yaş, yıl, prim şartı yok! O formülle erken emeklilik rotası çizildi!

Yapılacak olan yeni açıklamalarla beraber milyonlarca kişi sevinçten havaya uçacak.

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