30 gün içinde İŞKUR'a başvur paranı PTT'den al! Devletten nakit desteği maaş gibi ödeniyor! Çalışmayanlara 5 bin 137 lira dağıtılacak!

Çeşitli nedenlerden dolayı işsiz kalan vatandaşlar 5 bin 137 liraya varan maaş alabiliyor. Halen bir çok kişi bilmiyor. Temmuz zammıyla birlikte tüm ödemeler arttı. İşsizlik maaşları da zamdan etkilenen ödemelerden oldu. Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalanlar bu ödemelerden yararlanabiliyor. İşsizlik maaşını almak için nelerin gerektiğine gelecek olursak detaylar haberimizde!