30 gün içinde İŞKUR'a başvur paranı PTT'den al! Devletten nakit desteği maaş gibi ödeniyor! Çalışmayanlara 5 bin 137 lira dağıtılacak!
İşsiz kalanlar, iş bulamayanlar bu süreçte nasıl hayatlarını idame edeceklerini düşünürken flaş bir açıklama geldi. Hatırlanacağı üzere 1 Temmuz tarihinden itibaren geçerli olmak üzere asgari ücrete yüzde 30 oranında zam geldi. Zamdan bir çok yardım ödemeleri de etkilendi. İşsizlik maaşı böylece 5 bin 137 liraya kadar çıktı. Vatandaşlar İşsizlik maaşından 10 aya varan süreyle yararlabiliyor. İşte başvuru hakkında detaylar...
Çeşitli nedenlerden dolayı işsiz kalan vatandaşlar 5 bin 137 liraya varan maaş alabiliyor. Halen bir çok kişi bilmiyor. Temmuz zammıyla birlikte tüm ödemeler arttı. İşsizlik maaşları da zamdan etkilenen ödemelerden oldu. Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalanlar bu ödemelerden yararlanabiliyor. İşsizlik maaşını almak için nelerin gerektiğine gelecek olursak detaylar haberimizde!
KİM NE KADAR İŞSİZLİK MAAŞI ALABİLİR?
İşsizlik maaşından 10 aya varan süreyle yararlanılabiliyor. Hizmet akdinin feshinden önceki son 3 yıl içinde;
- 600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün,
- 900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün,
-1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün süre ile işsizlik maaşı veriliyor.
BAŞVURU İÇİN SÜREÇ NASIL İŞLİYOR?
İşsizlik maaşını almak için şartları sağlamak yetmiyor, hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine başvurmak da gerekiyor. Mücbir sebepler dışında 30 gün içerisinde başvurulmaması halinde, başvuruda gecikilen süre, toplam hak sahipliği süresinden düşülüyor.