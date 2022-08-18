4a, 4b, 4c Emekli Sandığı SSK, BAĞ-KUR'lular bankaya fırlasın! 6 bin TL... Emekliliği yaklaşanlar ve emeklilere faizsiz promosyon jesti!

Emekliliği yaklaşanlar ve emekliler müjde! 4a, 4b, 4c Emekli Sandığı SSK, BAĞ-KUR'lular bankadan faizsiz promosyon alabilecek. Hangi banka ne kadar promosyon veriyor sorusu her gün milyonlarca kişi tarafından araştırılıyor. En yüksek promosyon ödemesi 8 bine kadar çıktı. Bunun yanında bankaya yönlendirilen her emekli için, kişi başına 250 lira olmak üzere, 5 kişiye kadar toplam bin 250 lira fazladan da ödeme alınabiliyor. Faizsiz promosyon almak isteyenler için de duyuru geldi. Peki hangi banka faizsiz promosyon veriyor? İşte 18 Ağustos 2022 güncel promosyon kampanyaları...