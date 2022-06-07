Vatandaş bayram gelmeden bayram etti! Market alışverişlerine 220 TL, diğer alışverişlere ise 80 TL tutarında hediye para ödemesi müjdesi!
Türkiye'nin en önemli kamu bankalarından birisi olarak hizmetlerini sürdüren Vakıfbank, haziran ayına hızlı bir giriş yaptı. Banka, resmi internet sitesi üzerinden 3 farklı duyuru yayınlayarak, ilgili şartları sağlayan tüm müşterilere yapacak oldukları alışveriş harcamaları karşılığında toplamda 300 TL'ye kadar hediye para ödemesi yapacağını bildirdi. İşte Vakıfbank'ın haziran ayı özel kampanyalarına ilişkin ayrıntılar
Ülkemizin kamu bankalarından birisi olan ve bu ayrıcalığı düzenlediği avantajlı içeriklere sahip kampanyaları ile de hissettiren Vakıfbank, haziran ayı için 3 ayrı kampanya birden hazırladığını duyurdu.
Bu noktada devreye giren Vakıfbank, vatandaşların alışveriş ihtiyaçlarının karşılanabilmesi amacı ile 3 farklı kategori altında hediye para kazandıran kampanyalar geliştirdiğini duyurdu. Kamu bankası, ilgili yeni kampanyalarına ilişkin tüm ayrıntıları kamuoyu ile paylaştı.
Vakıfbank Market Alışverişi Kampanyası 2022
Vakıfbank tarafından duyurulmuş olan market alışverişi kampanyasına göre 30 Haziran tarihine kadar bireysel World kart ürünleri aracılığı ile yapılacak olan 200 TL ve üzeri tutarlı ilk harcamadan sonra ki her 200 TL'lik harcamaya 15 TL, toplamda ise 120 TL tutarında World puan hediyesinin verileceği bilgisi kaydedildi.