Vatandaş bayram gelmeden bayram etti! Market alışverişlerine 220 TL, diğer alışverişlere ise 80 TL tutarında hediye para ödemesi müjdesi!

Vakıfbank Market Alışverişi Kampanyası 2022

Vakıfbank tarafından duyurulmuş olan market alışverişi kampanyasına göre 30 Haziran tarihine kadar bireysel World kart ürünleri aracılığı ile yapılacak olan 200 TL ve üzeri tutarlı ilk harcamadan sonra ki her 200 TL'lik harcamaya 15 TL, toplamda ise 120 TL tutarında World puan hediyesinin verileceği bilgisi kaydedildi.