Biraz önce açıklama geldi! Bir ay içerisinde başvuran herkese 1986, 2977 ve 3972 TL karşılıksız ödeme yapılacak! İşte detaylar

Türkiye İş Kurumu'ndan İşsizlere Maaş Ödemesi!

Türkiye İş Kurumu'nun "işsizlik maaşı" başlığı altında sunmuş olduğu karşılıksız ödeme hizmetinin detayları belli oldu. Buna göre kurumun resmi internet sayfası aracılığı ile duyurulmuş olan habere göre iş akdi kendi isteği dışında sonlandırılmış olan ve bu sonlandırma adımına yüz kızartıcı bir suçun sebep olarak gösterilemeyeceği vatandaşlara, aşağıda belirtilen tutarlarda karşılıksız ödeme yapılacağı bilgisi kaydedildi: