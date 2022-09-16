Vatandaş bayram etti! SGK-SSK ve Bağkur'lu emekli maaşı 3500 TL ve üzerinde olanlara çok önemli bir duyuru yapıldı! 30 bin TL veriliyor!
Emekli olan vatandaşlar amacıyla tüketici kredisi kampanyaları devam ediyor. Emekliye kredi veren bankalar yardımıyla vatandaşlar gereksinimlerini çok basit bir şekilde karşılıyor. Genellikle acil olarak nakde ihtiyacı olan emeklilerin hızlı bir şekilde bu gereksinimlerini karşılaması hedefiyle bu tarz kampanyaların oldukça yararlı olacağı düşünülmektedir. Şu anlık her bankanın bu kampanyaları yapmayacağı sadece kamu bankaları ile birkaç özel bankanın emeklilere bu imkânı tanıyacağı söylentiler arasındadır.
16.09.2022 08:22 - Son Güncelleme: 16.09.2022 08:22
Birçok emekli yılların deneyimine sahip olan Ziraat Bankasından maaşlarını almaktadır. Uygun faiz oranları ile müşterilerinin gereksinimlerini karşılayacak çoğu kredi açıklayan banka şimdi ise emeklilerin acil gereksinimlerini karşılaması için emeklilere özel kredi veriyor. Buna göre maaşı belirli bir miktarın üstünde olan emekliler nakit başvurusunda bulunabilecek. Başvuru amacıyla direkt olarak banka şubelerine gidebilirsiniz