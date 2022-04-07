RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Ekonomi Vatandaş bayram etti! Emekli ikramiyesi 2.000 TL mi olacak? 2022 bayram ikramiyesi bu ay yatacak mı? Dul ve yetim aylığı alanlar kaç TL ikramiye alacak?

Vatandaş bayram etti! Emekli ikramiyesi 2.000 TL mi olacak? 2022 bayram ikramiyesi bu ay yatacak mı? Dul ve yetim aylığı alanlar kaç TL ikramiye alacak?

Emekli vatandaşları ve dul ve yetim aylığı alan vatandaşları yakından ilgilendiren bayram ikramiyeleri ile ilgili çeşitli senaryolar üretilmeye devam ederken, ikramiye tutarına zam yapılıp yapılmayacağı, ikramiye tutarlının hesaplara ne zaman geçeceği merak konusu oldu. İşte emekli ikramiyelerine ilişkin haberin ayrıntıları&hellip;

takvim.com.tr
07.04.2022 16:40 - Son Güncelleme: 07.04.2022 16:40
Vatandaş bayram etti! Emekli ikramiyesi 2.000 TL mi olacak? 2022 bayram ikramiyesi bu ay yatacak mı? Dul ve yetim aylığı alanlar kaç TL ikramiye alacak?

2018 yılından bu zamana emekli vatandaşlara ve dul ve yetim aylığı alan vatandaşlara iki dini bayram öncesinde ödenen emekli ikramiyeleri, bu yıl giderek zorlaşan ekonomik şartlardan sonra gündeme gelmeye başladı. Söz konusu ödemeden yararlanmaya hak kazanan vatandaşlar, ikramiye tutarına zam yapılıp yapılmayacağını araştırmaya başladılar.

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Vatandaş bayram etti! Emekli ikramiyesi 2.000 TL mi olacak? 2022 bayram ikramiyesi bu ay yatacak mı? Dul ve yetim aylığı alanlar kaç TL ikramiye alacak?

Emekli İkramiyeleri Ne Kadar Olacak?

Emekli ikramiyelerine zam yapılıp yapılmayacağı merak konusu olmuşken gündeme gelen "2 bin 500 TL" iddiası ortalığı karıştırdı. Bu iddianın, vatandaşların beklentisinden kaynaklı olarak ortaya çıktığı anlaşıldı.

Vatandaş bayram etti! Emekli ikramiyesi 2.000 TL mi olacak? 2022 bayram ikramiyesi bu ay yatacak mı? Dul ve yetim aylığı alanlar kaç TL ikramiye alacak?

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Prof.Dr. Cem Kılıç açıklanan enflasyon oranları ve diğer mali veriler ışığında bayram ikramiyelerinin 2 bin TL'ye yükseleceğini öngördüğünü ifade etti.

Vatandaş bayram etti! Emekli ikramiyesi 2.000 TL mi olacak? 2022 bayram ikramiyesi bu ay yatacak mı? Dul ve yetim aylığı alanlar kaç TL ikramiye alacak?

Dul ve Yetim Maaşı Alanlar Ne Kadar İkramiye Alacaklar?

Ülke sınırları içerisinde yaşayan yaklaşık 13,5 milyon emekli vatandaş, 2018 yılından bu zamana iki dini bayramdan önce hesaplara aktarılan emekli ikramiyelerinden yararlanabiliyorlar.

Vatandaş bayram etti! Emekli ikramiyesi 2.000 TL mi olacak? 2022 bayram ikramiyesi bu ay yatacak mı? Dul ve yetim aylığı alanlar kaç TL ikramiye alacak?

Birçok vatandaşın bildiğinin aksine bu ödeme türünden yararlanan sadece emekli vatandaşlar değil. Sosyal Güvenlik Kurumu aracılığı ile dul ve yetim maaşı bağlanmış olan vatandaşlar da emekli ikramiyelerinden yararlanma hakkına sahipler.

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