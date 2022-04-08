Bugün BİM’e koşun: 24,90 TL’den satılacak! Yeni ev döşetecek! BİM aktüel ürün kataloğu bu hafta neler var?
Enflasyonun giderek artması ve diğer faktörler çerçevesinde günden güne artan ürün fiyatları, vatandaşların hem gıda alışverişlerini hem de diğer ihtiyaçlarını karşılayamamalarına sebep oldu. Bu noktada devreye giren BİM, yeni haftanın son indirimli ürün kataloğunu yayınlayarak birçok farklı kategoride görülmemiş indirimler yaptığını duyurdu. Peki, bu hafta BİM'de neler var? Hangi ürünler, ucuz fiyatlar ile satışa sunulacak?
08.04.2022 10:14 - Son Güncelleme: 08.04.2022 10:15
Ucuz fiyatlar karşılığında ürün alışverişi yapmak isteyen vatandaşların bir numaralı zincir market tercihlerinden biri olan BİM, yeni haftanın son indirimli ürün kataloğunu yayınladı. BİM'in yeni kataloğunda ev tekstilinden mutfak ürünlerine, bahçe bakım ürünlerinden elektronik ürünlere birçok kategoride indirim yapıldığı gözlendi. İşte BİM'in yeni kataloğuna ilişkin haberin devamı
BİM Tekstil Ürünleri İndirimi!
BİM, 8 Nisan Cuma itibari ile satışa sunacak olduğu ev tekstili ve diğer tekstil ürünlerinin indirimli fiyatlarını şu şekilde belirledi:
- Viadante Aloe Vera Yorgan Çift Kişilik: 219 TL
- Viadante Aloe Vera Yastık: 89,90 TL