Bugün BİM’e koşun: 24,90 TL’den satılacak! Yeni ev döşetecek! BİM aktüel ürün kataloğu bu hafta neler var?

BİM Mutfak Ürünleri İndirimi!

Uygun fiyatlı ürün satışı ile dikkat çeken zincir marketlerden biri olan BİM, 8 Nisan indirimli ürün kataloğunu yayınladı. BİM'in yeni kataloğunda bulunan ve cuma gününden itibaren satışa sunulacak olan mutfak ürünlerinin fiyatları şu şekilde belirlendi: