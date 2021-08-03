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Haberler Ekonomi Vatandaş akın etti! TOKİ’den müjde: 810 TL taksit ödemesi ile dar gelirli olanlar için kiradan daha ucuz ev sahibi olma fırsatı!

Vatandaş akın etti! TOKİ’den müjde: 810 TL taksit ödemesi ile dar gelirli olanlar için kiradan daha ucuz ev sahibi olma fırsatı!

TOKİ kanadından gelen müjdeli haberlere bakılacak bulunduğu vakit yeni konutlar inşa edilmesi dikkatleri çekiyor. Binlerce vatandaşı çok yakınan ilgilendiren açıklamalar ile birlikte resmen kiradan daha az ücret öder gibi insanların ev sahibi olabilmelerine destekler sunuluyor. Bir yandan yapımları tamamlanan konutlar satışa çıkarılırken bir yandan da yeni konutlar yapılmaya devam ediyor.

takvim.com.tr
03.08.2021 08:01 - Son Güncelleme: 03.08.2021 08:01
Vatandaş akın etti! TOKİ’den müjde: 810 TL taksit ödemesi ile dar gelirli olanlar için kiradan daha ucuz ev sahibi olma fırsatı!

TOKİ kanadından gelen müjdeli haberlere bakılacak bulunduğu vakit yeni konutlar inşa edilmesi dikkatleri çekiyor. Binlerce vatandaşı çok ilgilendiren açıklamalar ile birlikte resmen kiradan daha az ücret öder gibi insanların ev sahibi olabilmelerine destekler sunuluyor. Bir yandan yapımları tamamlanan konutlar satışa çıkarılırken bir yandan da yeni konutlar yapılmaya devam ediyor. Toki orta ve dar gelirli olan kişilerin ev sahibi olmaları için konutlar inşa eden bir kurumdur. Bu kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlı olarak hizmet verir. Her yıl yaptığı yüzlerce konutla ev sahibi olmak isteyenlerin hayallerini gerçekleştirir. Bunun için kişiler konutlara başvuru yaparlar ve yapılan kurayla başvuru yapan kişiler arasında ev sahibi olacak kişiler seçilir.

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Vatandaş akın etti! TOKİ’den müjde: 810 TL taksit ödemesi ile dar gelirli olanlar için kiradan daha ucuz ev sahibi olma fırsatı!

Konut satışları sırasına açık artırma yöntemlerinin yanı sıra kuralı olarak satışlar da yer alıyor. Ev sahibi olma hayali kuran dar gelirli aileler her ay duyuruları takip ederek az bir peşinat ödemesi ve düşük taksit ödemeleri ile ev sahibi olmanın keyfine varabilecekler.

Vatandaş akın etti! TOKİ’den müjde: 810 TL taksit ödemesi ile dar gelirli olanlar için kiradan daha ucuz ev sahibi olma fırsatı!

Bazı illerde daire satışları 30 Eylül tarihine kadar sürat kesmeden devam eder iken 165 bin TL den başlayan fiyatlar ile satışa yayılan evler amacıyla 810 TL taksit ödemeleri talep ediliyor.

Vatandaş akın etti! TOKİ’den müjde: 810 TL taksit ödemesi ile dar gelirli olanlar için kiradan daha ucuz ev sahibi olma fırsatı!

1025 konut satışı…İstanbul sınırlarında yapılması plan edilen yeni projeler Esenler ile Tuzla ilçelerinde ortaya ileriki ve Esenler sınırlarında kentsel dönüşüm ile birlikte toplamda 1025 konut satışlar ile konumunu alacak.

Vatandaş akın etti! TOKİ’den müjde: 810 TL taksit ödemesi ile dar gelirli olanlar için kiradan daha ucuz ev sahibi olma fırsatı!

Tuzla amacıyla de Aydınlı mahallesi sınırlarında 507 konutun 13 Ağustos tarihine kadar ihale yöntemine çıkacak bulunduğu açıklandı. Başvurular Kırşehir merkez sınırları içersinde 30 Eylül tarihine kadar Aralıksız devam edecek ve 165 bin TL den başlayan fiyatlar 810 TL taksit ödemeleri ile sunulacak.