Vatandaş akın etti! TOKİ’den müjde: 810 TL taksit ödemesi ile dar gelirli olanlar için kiradan daha ucuz ev sahibi olma fırsatı!

TOKİ kanadından gelen müjdeli haberlere bakılacak bulunduğu vakit yeni konutlar inşa edilmesi dikkatleri çekiyor. Binlerce vatandaşı çok ilgilendiren açıklamalar ile birlikte resmen kiradan daha az ücret öder gibi insanların ev sahibi olabilmelerine destekler sunuluyor. Bir yandan yapımları tamamlanan konutlar satışa çıkarılırken bir yandan da yeni konutlar yapılmaya devam ediyor. Toki orta ve dar gelirli olan kişilerin ev sahibi olmaları için konutlar inşa eden bir kurumdur. Bu kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlı olarak hizmet verir. Her yıl yaptığı yüzlerce konutla ev sahibi olmak isteyenlerin hayallerini gerçekleştirir. Bunun için kişiler konutlara başvuru yaparlar ve yapılan kurayla başvuru yapan kişiler arasında ev sahibi olacak kişiler seçilir.