1 kereye mahsus 600 TL ödeme müjdesi geldi! Çalışan ve çalışmayan herkesi ilgilendiren açıklama

Çalışan ve çalışmayan herkesi çok yakından ilgilendiren açıklamalara esnasında bir kereye mahsus olarak herkese müracaat yapma hallerinde 600 TL ödeme olacağına dair sansasyonel açıklamalar geliyor. Başvuru süreçleri aile çalışma ve sosyal hizmetler merkezleri üzerinden gelecek. Devlet kanadından doğum yardım para ödemeleri verilecek. Doğum yardımı olarak da bilinen doğum parası 2015 yılının Mayıs ayından itibaren her yeni doğan çocuk için annelere ödenen bir yardımdır. Bir kereye mahsus olan ödemeyi alabilmek için annenin Türk vatandaşı ya da mavi kartlı olması gerekir. Annenin sağ olmaması durumunda ise aynı şartlar babada aranır.