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1 kereye mahsus 600 TL ödeme müjdesi geldi! Çalışan ve çalışmayan herkesi ilgilendiren açıklama

Çalışan ve çalışmayan herkesi çok yakından ilgilendiren açıklamalara esnasında bir kereye mahsus olarak herkese müracaat yapma hallerinde 600 TL ödeme olacağına dair sansasyonel açıklamalar geliyor. Başvuru süreçleri aile çalışma ve sosyal hizmetler merkezleri üzerinden gelecek. Devlet kanadından doğum yardım para ödemeleri verilecek.

03.08.2021 08:00 - Son Güncelleme: 03.08.2021 08:01
1 kereye mahsus 600 TL ödeme müjdesi geldi! Çalışan ve çalışmayan herkesi ilgilendiren açıklama

Çalışan ve çalışmayan herkesi çok yakından ilgilendiren açıklamalara esnasında bir kereye mahsus olarak herkese müracaat yapma hallerinde 600 TL ödeme olacağına dair sansasyonel açıklamalar geliyor. Başvuru süreçleri aile çalışma ve sosyal hizmetler merkezleri üzerinden gelecek. Devlet kanadından doğum yardım para ödemeleri verilecek. Doğum yardımı olarak da bilinen doğum parası 2015 yılının Mayıs ayından itibaren her yeni doğan çocuk için annelere ödenen bir yardımdır. Bir kereye mahsus olan ödemeyi alabilmek için annenin Türk vatandaşı ya da mavi kartlı olması gerekir. Annenin sağ olmaması durumunda ise aynı şartlar babada aranır.

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1 kereye mahsus 600 TL ödeme müjdesi geldi! Çalışan ve çalışmayan herkesi ilgilendiren açıklama

Bakanlık doğrultusundan gelen destek ödemelerine bakılacak bulunduğu vakit ilk doğumlar esnasında 300, ikinci doğum esnasında 400 ve üçüncü doğum amacıyla 600 TL ödeme verilebilecek.

1 kereye mahsus 600 TL ödeme müjdesi geldi! Çalışan ve çalışmayan herkesi ilgilendiren açıklama

Çocuk yardım ödemeleri ile alakalı detaylar netlik kazanmaya başladı.Devlet doğrultusundan karşılıksız bir şekilde verilebilecek olan ödemeler esnasında dilekçe hazırlanarak SGK kapsamında müracaat gerçekleştirmek gerekir.

1 kereye mahsus 600 TL ödeme müjdesi geldi! Çalışan ve çalışmayan herkesi ilgilendiren açıklama

Verilen ödemeler 300 ila 600 TL arasında farklılık göstermeye devam ediyor.

1 kereye mahsus 600 TL ödeme müjdesi geldi! Çalışan ve çalışmayan herkesi ilgilendiren açıklama

Aileler dört ay süresince rapor parası ile birlikte hamilelik durumlarından kaynaklı 4 aylık süreçte işe gidemediği amacıyla sigorta doğrultusundan brüt tutar verilmesinden kaynaklı ödemeler yapılıyor.