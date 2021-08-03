Bugün başladı! SGK-SSK ve Bağkur'lu emeklilerin banka hesabına fazla para yatacak! 600 lira seyyanen zam ve refah payı

Ve sonunda her şey netleşti! SGK-SSK ve Bağkur'lu emeklilerin banka hesabına fazla para yatacak! Dönem dönem farklı kurumlar seyyanen zam gerçekleştireceklerini açıklamayı sürdürüyor. Bu zammı alacak olan kamu işçileri ise "seyyanen zam nedir?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, seyyanen zam ne demek, ne anlama geliyor? Kısaca seyyanen zam her bireyin maaş farkı fark etmeksizin aynı TL tutarında zam almasıdır. Örnek yüzde maaşı 3 bin ya da 4 bin lira olan kamu işçileri yüzdesel zam aldıklarında yüzde 10, 3 bin lira alana 300 lira olarak yansırken, 4 bin lira alana 400 lira olarak yansıyor.