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Haberler Ekonomi Bugün başladı! SGK-SSK ve Bağkur'lu emeklilerin banka hesabına fazla para yatacak! 600 lira seyyanen zam ve refah payı

Bugün başladı! SGK-SSK ve Bağkur'lu emeklilerin banka hesabına fazla para yatacak! 600 lira seyyanen zam ve refah payı

Milyonlarca insan bunu bekliyordu. 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri başlıyor. Yarın yapılacak ilk toplantı ile birlikte memur ve memur emeklilerin maaşlarına ileriki olan zam masaya yatırılacak. Söz hususu toplantı Çalışma ve Sosyal Emniyet Bakanlığının ev sahipliğinde gerçekleşecek. Kamu işçileri değişik dönemlerde yüzdesel zam yerine seyyanen zam da alabiliyorlar. Gelen açıklamalarla eş güdümlü zammın seyyanen gerçekleştirileceğini öğrenen şahıslar bu durumun ne manaya yaklaştığını araştırmayı sürdürüyorlar. İşte mevzuya dair bilgiler&hellip;

takvim.com.tr
03.08.2021 08:03 - Son Güncelleme: 03.08.2021 08:03
Bugün başladı! SGK-SSK ve Bağkur'lu emeklilerin banka hesabına fazla para yatacak! 600 lira seyyanen zam ve refah payı

Ve sonunda her şey netleşti! SGK-SSK ve Bağkur'lu emeklilerin banka hesabına fazla para yatacak! Dönem dönem farklı kurumlar seyyanen zam gerçekleştireceklerini açıklamayı sürdürüyor. Bu zammı alacak olan kamu işçileri ise "seyyanen zam nedir?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, seyyanen zam ne demek, ne anlama geliyor? Kısaca seyyanen zam her bireyin maaş farkı fark etmeksizin aynı TL tutarında zam almasıdır. Örnek yüzde maaşı 3 bin ya da 4 bin lira olan kamu işçileri yüzdesel zam aldıklarında yüzde 10, 3 bin lira alana 300 lira olarak yansırken, 4 bin lira alana 400 lira olarak yansıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Bugün başladı! SGK-SSK ve Bağkur'lu emeklilerin banka hesabına fazla para yatacak! 600 lira seyyanen zam ve refah payı

Temmuz ayında zamlı maaşlarını ve Kurban Bayramı ikramiye ödemelerini alan emekliler 2 Ağustos tarihini bekliyordu. Beklenen gün geldi. Yarın 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri yapılacak. Memur ve memur emeklileri amacıyla başlayacak zam pazarlığı süreci Ağustos'un üçüncü haftasında sona erecek.

Bugün başladı! SGK-SSK ve Bağkur'lu emeklilerin banka hesabına fazla para yatacak! 600 lira seyyanen zam ve refah payı

600 TL seyyanen zam

Bu sene Memur-Sen ve Türkiye Kamu-Sen taban aylığa 600 lira seyyanen zam, 2022'de yüzde 21, 2023'te yüzde 17, her sene yüzde 3 olmak üzere iki senede toplam yüzde 6 refah payı artışı talebinde bulundu.

Bugün başladı! SGK-SSK ve Bağkur'lu emeklilerin banka hesabına fazla para yatacak! 600 lira seyyanen zam ve refah payı

SEYYANEN ZAM NEDİR, NE DEMEK?

Kısaca seyyanen zam herkesin maaş farkı fark etmeksizin aynı TL tutarında zam almasıdır. Örnek yüzde maaşı 3 bin ya da 4 bin lira olan kamu işçileri yüzdesel zam aldıklarında yüzde 10, 3 bin lira alana 300 lira olarak yansırken, 4 bin lira alana 400 lira olarak yansıyor.

Bugün başladı! SGK-SSK ve Bağkur'lu emeklilerin banka hesabına fazla para yatacak! 600 lira seyyanen zam ve refah payı

Seyyanen zamda ise böyle bir durum yok. Maaş fark etmeksizin herkes aynı TL tutarında zam alıyor. Örnek olarak 100 TL seyyanen zam tutarı belirlendiği göz önüne alınırsa maaşı 3 bin lira olan kişi 3 bin 100 lira, 4 bin lira olan kişi 4 bin 100 liraya çıkıyor. Yani sonuç olarak seyyanen zamda herkes TL olarak aynı zammı alıyor.