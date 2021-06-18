Listedeki arabalar 20 bin TL, 30 bin TL ve 50 bin TL'ye satışa çıkarıldı! Kamudan sudan ucuz fiyata 2. el otomobil satışı!

Ardı ardına açıklandı! Susan ucuza 2. el otomobil satışı özellikle şu dönem büyük ilgi görüyor. 20 bin TL, 30 bin TL ve 50 bin TL'ye satışa çıkan otomobiller vatandaşı mest ediyor. Günümüzde yükselen sıfır ve ikinci el araç fiyatlarının yükselmesinden ötürü artık bir çok tüketici uygun ve hesaplı araç alabilmenin yolunu aramaktadır. Ülkemizde uzun yıllardır icra yolu ile el koyulan araçlar açık artırma ve teklif usulü ile satışı yapılmaktadır. İçeriğimiz de icradan satılık araçlar ile ilgili nasıl satın alabileceğiniz ve bu araçları nasıl görebileceğiniz ile ilgili bilgileri edinebilirsiniz. Peki icralık araba almak mantıklı mı? İhalaler, tellal'ın "Sattım, Satıyorum" cümlesi ile sonlanır.

18.06.2021 08:51 - Son Güncelleme: 18.06.2021 08:53 BU GALERİYİ PAYLAŞ





