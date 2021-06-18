Halkbank sıfır faiz 6 ay ödemesiz 225.000 TL'ye kadar kredi müjdesi! İşte Halkbank kredi başvuru şartları... Anında hesaba geçiyor!
Son dakika haberleri: 6 ay ödemesiz 225.000 TL'ye kadar para almak için detaylar açıklandı. Bu anlamda kadınlar için süper haber geldi. Halkbank'tan kadın girişimcilere özel sıfır faiz oranı ve 6 ay ödemesiz 225 bin TL'ye kadar kredi imkanı sunuyor. Bu krediyi almak için ilk defa iş kurmuş veya kuracak olan kadın girişimciler hedefleniyor. Faizsiz kredi desteği, kâr amacı güden gerçek ve tüzelkişilerin başvuru rehberinde belirtilen nitelikteki projeleri için, ilgili aracı kuruluşlar eliyle kredi verilmesini ve bu mali desteğin bu yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar dahilinde ajansa faiz ödenmeksizin taksitler halinde geri ödenmesini öngören karşılıksız yardımdır.
18.06.2021 08:48
- Son Güncelleme: 18.06.2021 08:48
Halkbank sıfır faiz oranı ile 6 ay ödemesiz 225 bin TL'ye kadar kredi kampanyası başlattı. Kadın girişimcilere özel sunulan kredi paketinin başvuru şartlar ve diğer merak edilen tüm detaylar resmi internet sitesi üzerinden paylaşıldı. İşte kredinin başvuru detayları
Sıfır faizli kadın girişimci kredisi nedir?
Kadın Girişimci Kredisi İlk defa iş kuracak ya da işini kurmuş kadın girişimcilerin finansmana erişimlerinin kolaylaştırılması, cesaretlendirilmesi ve teşvik edilmesi amacıyla sunulan sıfır faizli kredi paketidir.
Halkbank Sıfır faizli Kadın Girişimci Kredisi'ne Halkbank şubeleri aracılığı ile kolaylıkla başvuruda bulunabilirsiniz.
Başvuru Şartları Neler?
Halkbank Sıfır faizli Kadın Girişimci Kredisi başvuru şartları bankanın resmi internet sitesi üzerinden duyuruldu. İşte başvuru şartları;
"3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu" kapsamında, kredi başvuru tarihi itibarıyla en az 1 yıllık ustalık belgesine sahip olanlar.
Ustalık belgesiyle ilgili meslek kolunda, son 1 yıl içinde kendi adına işletme kurduğunu belgeleyen girişimci esnaf ve sanatkârlar.