Siz sepete atacaksınız, Ziraat Bankası 500 TL'sini ödeyecek! Vatandaşlara devlet destekli teklif geldi
Döviz kurlarının yukarı yönlü hareketlerine devam ettikleri şu günlerde, elektronik ürünlerin fiyatları da bu olumsuz gelişmelerden nasibini aldı. Bu noktada devreye giren Ziraat Bankası, ilgili şartları sağlayan tüm müşterilerine, elektronik ürün alışverişi harcamaları karşılığında, hediye lira ödülü vereceğini bildirdi.
Döviz kurlarında gözlenen artışlardan sonra yüksek oranlarda zam alan telefon, tablet ve bilgisayar ürünleri, bu ürünlere ihtiyacı olan vatandaşların bütçelerini tehlikeye düşürdü. Bu noktada devreye giren Ziraat Bankası, ilgili şartları sağlayan tüm müşterilerine, elektronik ürün alışverişi harcamalarına karşılık 500 TL'lik destek vereceğini duyurdu. İşte bankanın yeni kampanyasının ayrıntıları
Ziraat Bankası Elektronik Ürün Alışverişi Kampanyası 2022
Türkiye'nin en önemli bankalarından birisi olan ve kamu bankası olarak hizmet veren Ziraat Bankası, yeni dönemde çeşitli faktörler çerçevesinde zamlanan elektronik ürünlere karşın bir kampanya geliştirdiğini duyurdu. Banka, söz konusu yeni kampanyası için Vatan Bilgisayar ile el sıkıştığını açıkladı.
Ziraat Bankası'nın resmi internet sitesi aracılığı ile yapılmış olan elektronik ürün alışverişi kampanyası kapsamında, 19 Haziran tarihine kadar Vatan Bilgisayar mağazalarından tek seferde 5 bin TL ve üzeri tutarlarda harcama yapan müşterilere, 500 TL tutarında Bankkart Lira hediyesinin verileceği bilgisi kaydedildi.
Ziraat Bankası Elektronik Ürün Alışverişi Kampanyasının Kullanım Detayları
Ziraat Bankası'nın Vatan Bilgisayar ile yapmış olduğu anlaşma neticesinde düzenlenmiş olan elektronik ürün alışverişi kampanyası, yalnızca bireysel müşteriler için geçerlidir.