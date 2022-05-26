Asgari ücretin %30’u kadar... Öğrencilere 1.276 - 2. 126 TL arası ödeme! 12. sınıf ve üniversiteli gençler yararlanacak!

Yaz döneminin gelmesiyle birlikte öğrenciler stajyer maaşları hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Gençlere iş hayatına atılmadan önce büyük bir deneyim fırsatı yaratan stajlar, yüzbinlerce öğrenci için aynı zamanda gelir kapısı oluyor. İşletmelerde staj yapan üniversite ve meslek lisesi öğrencilerinin staj ücreti de Ocak ayında asgari ücrete yapılan zamla birlikte artmıştı. Bu sene yaz ayında staj yapan öğrenci aylık en az bin 276 lira ödeme alacak. İşte stajyer ücretlerine dair merak edilenler haberimizde!