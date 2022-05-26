Asgari ücretin %30'u kadar... Öğrencilere 1.276 - 2. 126 TL arası ödeme! 12. sınıf ve üniversiteli gençler yararlanacak!
Staj yapan gençlere en az bin 276 lira ödenirken, bu ücrete devlet de destek veriyor. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte öğrenciler staj yapmak için başvurularda bulunacak. Bu kapsamda stajyerlik hem deneyim hem de gelir kapısı oluyor. Peki, Bu sene stajyer maaşları kaç TL oldu? İşte merak edilenler!
26.05.2022 10:44 - Son Güncelleme: 26.05.2022 10:44
Yaz döneminin gelmesiyle birlikte öğrenciler stajyer maaşları hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Gençlere iş hayatına atılmadan önce büyük bir deneyim fırsatı yaratan stajlar, yüzbinlerce öğrenci için aynı zamanda gelir kapısı oluyor. İşletmelerde staj yapan üniversite ve meslek lisesi öğrencilerinin staj ücreti de Ocak ayında asgari ücrete yapılan zamla birlikte artmıştı. Bu sene yaz ayında staj yapan öğrenci aylık en az bin 276 lira ödeme alacak. İşte stajyer ücretlerine dair merak edilenler haberimizde!
Stajyerlere ödenecek ücretler, firmadaki çalışan sayısına ve o yıl geçerli asgari ücrete göre belirleniyor.
En düşük stajyer ücreti net asgari ücretin yüzde 30'u kadar oluyor. Bunun altında ödeme yapılamıyor.