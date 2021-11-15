Varsa banka hesabına yoksa PTT'ye yatacak! e-Devlet'ten hemen başvurabilirsiniz! Başvurusu onaylanana anında bin 100 TL!
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen 1.100 TL başvuruları sürüyor. Onaylandığı an ATM'den anında çekilebiliyor. 1100 TL destek ödemesi için başvurular halen e-Devlet üzerinden kolaylıkla yapılabiliyor. Vatandaşı ekonomik anlamda korumak amacıyla başlatılan destekler için başvuru bilgileri merakla araştırılıyor. 1100'er liralık destek içeren Salgın Sosyal Destek Programı kapsamında, 20 Nisan tarihinde başlayan başvurular e-Devlet'ten tamamlanabiliyor. Başvurudan sonraki süreç e-Devlet üzerinden takip edilebilmektedir. Bu bağlamda henüz başvuru yapmamış olanlar ise bilgileri öğrenmek istiyor. İşte başvuruya dair bilgiler...
Varsa banka hesabına yoksa PTT'ye yatacak! e-Devlet'ten hemen başvurabilirsiniz! Başvurusu onaylanana anında bin 100 TL! Sosyal yardım ödemeleri de başvuruları da devam ediyor. Her yıl milyonlarca vatandaşa sosyal yardım ödemesi yapılıyor. İlk olarak bin TL olarak başlatılan ödeme miktarı 100 TL artırılarak 1.100 TL oldu. 1100 liralık destek için için başvurular alınmaya devam ediyor. Başvuruya dair merak edilen tüm bilgiler haberimizde kapsamlı bir şekilde yer alıyor. ASHB destek ödemesi için başvurular e-Devlet üzerinden alınıyor. Destek için bugüne kadar milyonlarca vatandaş başvurusunu tamamladı ve ödemesini aldı. Değerlendirme sonucuna göre yardıma ihtiyacı olanların ödemeleri hesaplarına yatırıldı.
BAŞVURU SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Başvuru süreçleri e-Devlet üzerinden takip edilebiliyor. Değerlendirmeler, kişi bazlı değil, hane bazlı yapılıyor. Şartların sağlanması halinde başvuru sahibinin, başvuru formunda belirttiği ilçedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na değerlendirmeler iletiliyor.
1100 TL YARDIM ÖDEMELERİ NEREDEN YAPILIYOR?
1100 TL pandemi yardım başvuru sırasında IBAN bilgilerini başvuru formuna ekleyen vatandaşların ödemeleri hesaplarına yapılacak. IBAN bilgisini girmeyenlere ise PTT aracılığıyla ödeme yapılacak.