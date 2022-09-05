Var Mısın Yok Musun’da ne 500 bini ne de 100 TL’yi kabul etmişti! 150 bin TL’yi kapıp kaçan Kıvırcık Metin bakın şimdi ne yapıyor!

Bir döneme damga vuran Var Mısın Yok Musun yarışmasını izleyenler Kıvırcık Metin'i hatırlar. Programda yarışmacı olarak oturduğu koltukta ne 500 bini ne de 100 TL'yi kabul etmişti. Sonunda 150 bin TL'yi alıp giden yarışmacı şimdilerde bakın ne yapıyor!