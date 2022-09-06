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Haberler Ekonomi 1.300 TL taksitle 71,26 m2 eve yerleşin! Cebinde 26 bin TL'si olana TOKİ'den 261 bin TL'lik 2+1, 3+1 daire! Malatya, Adıyaman, Kahramanmaraş...

1.300 TL taksitle 71,26 m2 eve yerleşin! Cebinde 26 bin TL'si olana TOKİ'den 261 bin TL'lik 2+1, 3+1 daire! Malatya, Adıyaman, Kahramanmaraş...

Ev sahibi olmak için hesaplamalar yapanlar elindeki kalemi defteri bıraksın! TOKİ konut satış listesini güncelledi. Eylül ayına girmemizle birlikte ev almak isteyenler araştırmalarını hızlandırdı. Uygun fiyata TOKİ'den ev almak mümkün! TOKİ şuanda 8 ilde başlattığı proje kapsamında 261 bin TL'den başlayan fiyatlarla kontu satışı başlattı. Her ilin başvuru dönemi farklı. Vatandaşların kaçırmaması için il il konut satışlarına haberimizde yer verdik!

06.09.2022 10:30 - Son Güncelleme: 06.09.2022 10:31
Cebinde 26 bin TL’si olana TOKİ’den 261 bin TL’lik 2+1, 3+1 daire! 1.300 TL taksitle 71,26 m2 eve yerleşin! Malatya, Adıyaman, Kahramanmaraş...

Cumhuriyet tarihinin en büyük Sosyal Konut projesi merakla beklenirken hali hazırdaki TOKİ konut satışları da yoğun ilgi görüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz haftalarda , "Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesini başlatıyoruz." demişti. 81 ilde hayata geçecek konut projesinin detaylarını Erdoğan ilerleyen günlerde açıklayacak. Öte yandan Adıyaman, Afyon, Balıkesir ve daha bir çok ilde ucuza 2+1, 3+1 TOKİ konut satışı yapıyor. 261 bin TL'den başlayan dairelerin geri ödeme planı da tüm detaylarıyla TOKİ tarafından paylaşıldı. İşte detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Cebinde 26 bin TL’si olana TOKİ’den 261 bin TL’lik 2+1, 3+1 daire! 1.300 TL taksitle 71,26 m2 eve yerleşin! Malatya, Adıyaman, Kahramanmaraş...

TOKİ ADIYAMAN İLİ KAHTA İLÇESİ ÇOBANLI MAHALLESİ 157 KONUT

Başvuru dönemi : 08.09.2022 - 14.09.2022

Kura tarihi: 23.09.2022

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Cebinde 26 bin TL’si olana TOKİ’den 261 bin TL’lik 2+1, 3+1 daire! 1.300 TL taksitle 71,26 m2 eve yerleşin! Malatya, Adıyaman, Kahramanmaraş...

TOKİ AFYON İLİ, İSCEHİSAR İLÇESİ 2.ETAP 213 ADET KONUT VE 3 DÜKKAN

Başvuru dönemi : 29.08.2022 - 09.09.2022

Kura tarihi: 13.09.2022

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Cebinde 26 bin TL’si olana TOKİ’den 261 bin TL’lik 2+1, 3+1 daire! 1.300 TL taksitle 71,26 m2 eve yerleşin! Malatya, Adıyaman, Kahramanmaraş...

TOKİ BALIKESİR KARESİ 1. ETAP 548 ADET KONUT , 1 ADET 10 DÜKKANLI TİCARET

Başvuru dönemi : 05.09.2022 - 09.09.2022

Kura tarihi: 15.09.2022

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Cebinde 26 bin TL’si olana TOKİ’den 261 bin TL’lik 2+1, 3+1 daire! 1.300 TL taksitle 71,26 m2 eve yerleşin! Malatya, Adıyaman, Kahramanmaraş...

TOKİ DENİZLİ İLİ BOZKURT İLÇESİ İNCELER MAHALLESİ 158 ADET KONUT

Başvuru dönemi : 29.08.2022 - 09.09.2022

Kura tarihi: 13.09.2022

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