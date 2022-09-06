1.300 TL taksitle 71,26 m2 eve yerleşin! Cebinde 26 bin TL'si olana TOKİ'den 261 bin TL'lik 2+1, 3+1 daire! Malatya, Adıyaman, Kahramanmaraş...

Cumhuriyet tarihinin en büyük Sosyal Konut projesi merakla beklenirken hali hazırdaki TOKİ konut satışları da yoğun ilgi görüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz haftalarda , "Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesini başlatıyoruz." demişti. 81 ilde hayata geçecek konut projesinin detaylarını Erdoğan ilerleyen günlerde açıklayacak. Öte yandan Adıyaman, Afyon, Balıkesir ve daha bir çok ilde ucuza 2+1, 3+1 TOKİ konut satışı yapıyor. 261 bin TL'den başlayan dairelerin geri ödeme planı da tüm detaylarıyla TOKİ tarafından paylaşıldı. İşte detaylar...