Valilik, Kaymakamlık ve Belediye kurumları e-devlet üzerinden maddi yardım başvurusu nasıl yapılır? Vatandaşlara son gün uyarısı!
Devlet vatandaşlara çok mühim yardımlar yapmaya devam ediyor. Koronavirüsle mücadele kapsamında Devletten gereksinim sahibi vatandaşlara yardımlar başladı. Valilikler, Kaymakamlıklar, Belediyeler ve alakalı bütün kurumlar gereksinim sahibi halde olan vatandaşlara süratle yardımları ulaştırıyor. E-devlet üzerinden yardım başvuruları da gerçekleştirilebiliyor. Valilik, Kaymakamlık, Belediye ve başka Devlet kurumlarına yardım başvuruları gerçekleştiriliyor. Maddi yardım müracaatı nasıl yapılır?
Peş peşe açıklama yapıldı. Korona sebebi ile dar gelirli ailelere Valilik, Kaymakamlık ve Belediyeler doğrultusundan yardım yapıldığı belirtilmişti. Bu halde hangi kurum hangi yardımı yapmaktadır? Devlet doğrultusundan oluşturulan destek ödemeleri çok değişik kurumlar tarafından ödeniyor. Bu ödemelerin birtakımları bakanlıklar üzerinden ödenirken birtakım destekler ise bakanlıkların alt birimleri doğrultusundan sağlanıyor. Vatandaşlara bu alanda destek gerçekleştiren kurumların başında ise valilikler ile kaymakamlıklar geliyor.
KAYMAKAMLIKLARDAN DESTEKLER
Kaymakamlık yardımları, parasal olarak gereksinimi tespit edilen gerçek gereksinim sahibi ailelere verilmektedir. Kaymakamlıklar doğrultusundan gıda, giyim, eğitim, sağlık ve yakacak gibi desteklerin yanı sıra nakit para yardımı da yapılabilmektedir. Bu yardımlar amacıyla çoğu katı koşul da aranıyor.
Kaymakamlıklara nazaran Valilikler ve Belediyeler daha geniş ölçüde sosyal yardımlarını ulaştırabilmektedir. Bunun yanı sıra Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı doğrultusundan sosyal yardımlar artarak ödeniyor. Başvurular E-devlet ve telefon üzerinden yapılabiliyor.