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Haberler Ekonomi Valilik, Kaymakamlık ve Belediye kurumları e-devlet üzerinden maddi yardım başvurusu nasıl yapılır? Vatandaşlara son gün uyarısı!

Valilik, Kaymakamlık ve Belediye kurumları e-devlet üzerinden maddi yardım başvurusu nasıl yapılır? Vatandaşlara son gün uyarısı!

Devlet vatandaşlara çok mühim yardımlar yapmaya devam ediyor. Koronavirüsle mücadele kapsamında Devletten gereksinim sahibi vatandaşlara yardımlar başladı. Valilikler, Kaymakamlıklar, Belediyeler ve alakalı bütün kurumlar gereksinim sahibi halde olan vatandaşlara süratle yardımları ulaştırıyor. E-devlet üzerinden yardım başvuruları da gerçekleştirilebiliyor. Valilik, Kaymakamlık, Belediye ve başka Devlet kurumlarına yardım başvuruları gerçekleştiriliyor. Maddi yardım müracaatı nasıl yapılır?

takvim.com.tr
04.11.2021 08:35 - Son Güncelleme: 04.11.2021 08:35
Valilik, Kaymakamlık ve Belediye kurumları e-devlet üzerinden maddi yardım başvurusu nasıl yapılır? Vatandaşlara son gün uyarısı!

Peş peşe açıklama yapıldı. Korona sebebi ile dar gelirli ailelere Valilik, Kaymakamlık ve Belediyeler doğrultusundan yardım yapıldığı belirtilmişti. Bu halde hangi kurum hangi yardımı yapmaktadır? Devlet doğrultusundan oluşturulan destek ödemeleri çok değişik kurumlar tarafından ödeniyor. Bu ödemelerin birtakımları bakanlıklar üzerinden ödenirken birtakım destekler ise bakanlıkların alt birimleri doğrultusundan sağlanıyor. Vatandaşlara bu alanda destek gerçekleştiren kurumların başında ise valilikler ile kaymakamlıklar geliyor.

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Valilik, Kaymakamlık ve Belediye kurumları e-devlet üzerinden maddi yardım başvurusu nasıl yapılır? Vatandaşlara son gün uyarısı!

VALİLİKLER VE KAYMAKAMLIK DESTEK ÖDEMELERİ

Maddi hali iyi olmayan, geliri bulunmayan ya da düşük gelirli olan vatandaşlara valiliklerden detaylı alanlarda ödemeler yapılır.

Valilik, Kaymakamlık ve Belediye kurumları e-devlet üzerinden maddi yardım başvurusu nasıl yapılır? Vatandaşlara son gün uyarısı!

Vatandaşların içerisinde bulundukları hallere göre meydana gelen gereksinimlerinin karşılanması suretiyle sağlanan bu destek ödemeleri yakacak yardımı, erzak yardımı, eğitim yardımı, parasal destek ve nakit para yardımı gibi alanlarda ödenir.

Valilik, Kaymakamlık ve Belediye kurumları e-devlet üzerinden maddi yardım başvurusu nasıl yapılır? Vatandaşlara son gün uyarısı!

KAYMAKAMLIKLARDAN DESTEKLER

Kaymakamlık yardımları, parasal olarak gereksinimi tespit edilen gerçek gereksinim sahibi ailelere verilmektedir. Kaymakamlıklar doğrultusundan gıda, giyim, eğitim, sağlık ve yakacak gibi desteklerin yanı sıra nakit para yardımı da yapılabilmektedir. Bu yardımlar amacıyla çoğu katı koşul da aranıyor.

Valilik, Kaymakamlık ve Belediye kurumları e-devlet üzerinden maddi yardım başvurusu nasıl yapılır? Vatandaşlara son gün uyarısı!

Kaymakamlıklara nazaran Valilikler ve Belediyeler daha geniş ölçüde sosyal yardımlarını ulaştırabilmektedir. Bunun yanı sıra Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı doğrultusundan sosyal yardımlar artarak ödeniyor. Başvurular E-devlet ve telefon üzerinden yapılabiliyor.

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