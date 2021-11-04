Valilik, Kaymakamlık ve Belediye kurumları e-devlet üzerinden maddi yardım başvurusu nasıl yapılır? Vatandaşlara son gün uyarısı!

Peş peşe açıklama yapıldı. Korona sebebi ile dar gelirli ailelere Valilik, Kaymakamlık ve Belediyeler doğrultusundan yardım yapıldığı belirtilmişti. Bu halde hangi kurum hangi yardımı yapmaktadır? Devlet doğrultusundan oluşturulan destek ödemeleri çok değişik kurumlar tarafından ödeniyor. Bu ödemelerin birtakımları bakanlıklar üzerinden ödenirken birtakım destekler ise bakanlıkların alt birimleri doğrultusundan sağlanıyor. Vatandaşlara bu alanda destek gerçekleştiren kurumların başında ise valilikler ile kaymakamlıklar geliyor.