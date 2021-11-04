Aylık kar kazanç tutarı 8.995,07 TL oldu! Parasını bankaya koyanlar artık çalışmayacak!
32 günlük vadeli mevduat faiz oranları vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. Bu anlamda en fazla faiz veren banka İNG bank olarak gözüküyor. Merkez Bankasın faiz indirimi sonrasında vadeli mevduat faiz oranları da düşmüştü. En düşük 32 günlük vadeli mevduat faiz oranları yüzde 15'ten başlayarak yüzde 18'e kadar çıkıyor.
04.11.2021 08:33
- Son Güncelleme: 04.11.2021 08:33
Toplu parası olanlar mevduat faizi alarak paralarını değerlendirmeye devam ediyor. Bu anlamda vadeli mevduat faiz oranları düştü. Eğer 600.000 TL paranız varsa yaşadınız. İNG Bank turuncu hesapla yüzde 18 faiz oranıyla aylık 8.995,07 TL kazanabilirsiniz. Türkiye' de etkinlik gösteren bankaların yurt içindeki şubelerinde bireysel nitelikli gerçek bireylerin açtıkları Türk lirası, yabancı para yada kıymetli maden cinsinden açılan tasarruf mevduatları her Bankada her bir gerçek vatandaş adına 100 bin liraya kadar TMSF güvencesi sunmaktadır.
600.000 TRY için 32 Gün Mevduat Kazançları
VOV Hesap
Faiz: %17,75
Net Kazanç: 8.870,14 TL