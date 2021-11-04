Aylık kar kazanç tutarı 8.995,07 TL oldu! Parasını bankaya koyanlar artık çalışmayacak!

Toplu parası olanlar mevduat faizi alarak paralarını değerlendirmeye devam ediyor. Bu anlamda vadeli mevduat faiz oranları düştü. Eğer 600.000 TL paranız varsa yaşadınız. İNG Bank turuncu hesapla yüzde 18 faiz oranıyla aylık 8.995,07 TL kazanabilirsiniz. Türkiye' de etkinlik gösteren bankaların yurt içindeki şubelerinde bireysel nitelikli gerçek bireylerin açtıkları Türk lirası, yabancı para yada kıymetli maden cinsinden açılan tasarruf mevduatları her Bankada her bir gerçek vatandaş adına 100 bin liraya kadar TMSF güvencesi sunmaktadır.