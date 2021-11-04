Kapanın elinde kalacak! İndirimler 9 Kasıma kadar devam ediyor! ŞOK bu haftaki aktüel ürünlere kataloğu ile diğer zincir marketlere fark attı!
ŞOK bu hafta için öyle bir aktüel kataloğu hazırladı ki mağazalarda izdihama yol açacak. 9 Kasım 2021 tarihine kadar geçerli indirimlerde neler var neler! Yorganlar, çarşaf örtüleri, montlar, şemsiye, eldiven ve atkılar, ısıtıcı, ütü, kurutma fön makinesi, bebekler ve çocuklar için oyuncaklar ve daha bir çok ürün ŞOK mağazalarında bu hafta çok uygun fiyata satılacak. İndirime giren ürünlerin yer aldığı ŞOK aktüel kataloğuna haberimizde yer verdik. İşte diğer zincir marketlere fark attıran ŞOK aktüel kataloğu...
04.11.2021 08:44
- Son Güncelleme: 04.11.2021 08:45
ŞOK bu haftaki aktüel ürünlere kataloğu ile ağızları açık bıraktı. Birbirinden kaliteli ürünlerde indirimler vatandaşları bekliyor. Çeyiz alışverişi yapmak isteyenler, kış için yorgan ve kıyafetler, bebeği çocuğu olanlar için oyuncaklar, mutfak ihtiyaçları ve daha pek çok üründe büyük indirimler yapıldı. 9 Kasım'a kadar raflarda satılmaya devam edecek indirimli ürünlerin tam listesine haberimizden ulaşabilirsiniz. Bu indirimler kaçmaz! İşte ŞOK aktüel ürünler kataloğu...