Kapanın elinde kalacak! İndirimler 9 Kasıma kadar devam ediyor! ŞOK bu haftaki aktüel ürünlere kataloğu ile diğer zincir marketlere fark attı!

ŞOK bu haftaki aktüel ürünlere kataloğu ile ağızları açık bıraktı. Birbirinden kaliteli ürünlerde indirimler vatandaşları bekliyor. Çeyiz alışverişi yapmak isteyenler, kış için yorgan ve kıyafetler, bebeği çocuğu olanlar için oyuncaklar, mutfak ihtiyaçları ve daha pek çok üründe büyük indirimler yapıldı. 9 Kasım'a kadar raflarda satılmaya devam edecek indirimli ürünlerin tam listesine haberimizden ulaşabilirsiniz. Bu indirimler kaçmaz! İşte ŞOK aktüel ürünler kataloğu...