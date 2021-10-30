Vakıfbank’tan otomobil alacaklara kredi desteği! Üstelik sigorta yaptırma zorunluluğu da yok! İşte başvuru şartları…
Otomobil alacak olan vatandaşların en merak ettiği konuların başında bankaların faiz oranları geliyor ve sık sık güncellenen bu oranları araştırıyor. Diğer yandan sık sık güncellenen otomobil kampanyaları da merak ediliyor ve bu kapsamda Vakıfbank'tan taşıt kredisi desteği en dikkat çekenler arasında yer alıyor. Hayat Sigortası ve bankadan kasko yaptırmaya gerek kalmadan sunulan Vakıfbank taşıt kredisinin detayları haberimizde yer alıyor.
30.10.2021 09:02
- Son Güncelleme: 30.10.2021 09:02
İlk kez araba alacaklar ya da mevcut aracını yenileyecekler bankaların kredi fırsatlarını araştırıyor. Kendi birikimlerinin üzerine taşıt kredisi çekerek bütçelerini zorlamadan hayalindeki araca kavuşmak isteyenlere fırsatlar bitmiyor. Otomobil alacaklara Vakıfbank'tan kredi desteği geldi ve bu krediden yararlanmak için belirlenen araç çeşitlerini seçmek gerekiyor. Hayat Sigortası yaptırma zorunluluğunun olmaması ilgi çekiyor. İşte Vakıfbank taşıt kredisi başvuru şartları!