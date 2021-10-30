Vakıfbank’tan otomobil alacaklara kredi desteği! Üstelik sigorta yaptırma zorunluluğu da yok! İşte başvuru şartları…

İlk kez araba alacaklar ya da mevcut aracını yenileyecekler bankaların kredi fırsatlarını araştırıyor. Kendi birikimlerinin üzerine taşıt kredisi çekerek bütçelerini zorlamadan hayalindeki araca kavuşmak isteyenlere fırsatlar bitmiyor. Otomobil alacaklara Vakıfbank'tan kredi desteği geldi ve bu krediden yararlanmak için belirlenen araç çeşitlerini seçmek gerekiyor. Hayat Sigortası yaptırma zorunluluğunun olmaması ilgi çekiyor. İşte Vakıfbank taşıt kredisi başvuru şartları!