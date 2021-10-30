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Haberler Ekonomi Vakıfbank’tan otomobil alacaklara kredi desteği! Üstelik sigorta yaptırma zorunluluğu da yok! İşte başvuru şartları…

Vakıfbank’tan otomobil alacaklara kredi desteği! Üstelik sigorta yaptırma zorunluluğu da yok! İşte başvuru şartları…

Otomobil alacak olan vatandaşların en merak ettiği konuların başında bankaların faiz oranları geliyor ve sık sık güncellenen bu oranları araştırıyor. Diğer yandan sık sık güncellenen otomobil kampanyaları da merak ediliyor ve bu kapsamda Vakıfbank'tan taşıt kredisi desteği en dikkat çekenler arasında yer alıyor. Hayat Sigortası ve bankadan kasko yaptırmaya gerek kalmadan sunulan Vakıfbank taşıt kredisinin detayları haberimizde yer alıyor.

30.10.2021 09:02 - Son Güncelleme: 30.10.2021 09:02
Vakıfbank’tan otomobil alacaklara kredi desteği! Üstelik sigorta yaptırma zorunluluğu da yok! İşte başvuru şartları…

İlk kez araba alacaklar ya da mevcut aracını yenileyecekler bankaların kredi fırsatlarını araştırıyor. Kendi birikimlerinin üzerine taşıt kredisi çekerek bütçelerini zorlamadan hayalindeki araca kavuşmak isteyenlere fırsatlar bitmiyor. Otomobil alacaklara Vakıfbank'tan kredi desteği geldi ve bu krediden yararlanmak için belirlenen araç çeşitlerini seçmek gerekiyor. Hayat Sigortası yaptırma zorunluluğunun olmaması ilgi çekiyor. İşte Vakıfbank taşıt kredisi başvuru şartları!

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Vakıfbank’tan otomobil alacaklara kredi desteği! Üstelik sigorta yaptırma zorunluluğu da yok! İşte başvuru şartları…

VAKIFBANK DOĞA DOSTU TAŞIT KREDİSİ

VakıfBank'tan, doğaya karşı sorumluluğunu bilen, tercihlerini karbon salınımı çok daha az olan elektrikli ve hybrid araçlar yönünde yapan müşterilerimize özel cazip faiz oranlı Doğa Dostu Taşıt Kredisi!

Vakıfbank’tan otomobil alacaklara kredi desteği! Üstelik sigorta yaptırma zorunluluğu da yok! İşte başvuru şartları…

Neden Hybrid & Elektrikli Araç?

Araçların yakıt tasarrufu sağlaması,

Vakıfbank’tan otomobil alacaklara kredi desteği! Üstelik sigorta yaptırma zorunluluğu da yok! İşte başvuru şartları…

Araçların doğa dostu olması,
Cazip faiz oranı ile alım imkanı bulunması.

Vakıfbank’tan otomobil alacaklara kredi desteği! Üstelik sigorta yaptırma zorunluluğu da yok! İşte başvuru şartları…

Kampanya Özellikleri:

Doğa Dostu Taşıt Kredisi kullandırımı, 0 km araçlar için proforma/nihai fatura ve 2. El araçlar için ise araç ruhsatı üzerinde elektrikli veya hybrid ibaresi bulunan araçlar için yapılacaktır.

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