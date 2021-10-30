917 TL olarak ödeniyor, yıllar geçmiş olsa da hesaba yatıyor! SGK’dan anında alınabiliyor! İşte detaylar

Sosyal devlet anlayışının bir öğesi olarak Sosyal Güvenlik Kurumu bünyesinden vefat eden bireylerin defnedilmesi amacıyla yakınlarına cenaze ödeneği verilir. Cenaze ödeneği olarak adlandırılan sosyal yardımdan yararlanmak amacıyla tespit edilen şartlara uyum sağlanması ve resmi başvuruların iletilmesi gerekir. Vefat eden bireylerin yakınlarına cenaze masraflarını karşılamak adına, geçen sene 801 TL ödeme yapılıyordu. Ödemeler bu sene zamlandı. Toplam da 917 TL ödeme yapılıyor. SGK senede 1 kez ödenecek olan yardımı, sigorta girişi olanların yakınlarına verilecek.