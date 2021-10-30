Piyasa sarsılacak! Günde 136 TL’ye 250.000 TL konut kredisi Vakıfbank’tan! Tam anlamıyla meydan okudu!

Günde 136 TL'ye hemen evinizi alın. Konut kredisi faiz oranları Merkez Bankası faiz kararı sonrasında vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bu anlamda Vakıfbank önemli bir kampanya düzenlemiş durumda. Yüzde 1.29 faiz oranlarıyla piyasayı adeta sarstı. Vakıfbank 1.29 faizli konut kredisi müracaatları, Vakıfbank şubelerine yapılacak. Yaşadığınız il sınırları amacıyla da yer alan rastgele bir Vakıfbank şubesi aracılığı ile 1.29 faizli konut kredisine müracaatta bulunabilirsiniz.