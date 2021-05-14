Emekliye Temmuz’da çifte zam! En az 2.155 TL maaş ödemesi! SSK, SGK, Bağ-Kur'lu memur, emekli, esnaf yaşadı!
Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren bir haber geldi, emekliye Temmuz'da çifte zam müjdesi herkesi heyecanlandırdı ve detaylar merakla araştırılmaya başlandı. Ocak ve Temmuz ayları olmak üzere yılda iki kez emekli ve memurlara zam yapılıyor, peki 2021 yılında ne kadar yapılacak? Son 6 aylık enflasyon oranı bu konuda büyük bir etken. SSK, SGK, Bağ-Kur'lu memur, emekli, esnaf yaşadı, en az 2.155 TL maaş ödemesi büyük bir merak uyandırdı. SSK, SGK, Bağ-Kur'lu vatandaşların şimdiden araştırmaya başladığı Temmuz ayı ikramiyesi ve zammıyla ilgili son gelişmeleri haberimizde bulabilirsiniz.
Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren bir haber geldi, emekliye Temmuz'da çifte zam müjdesi herkesi heyecanlandırdı ve detaylar merakla araştırılmaya başlandı. Ocak ve Temmuz ayları olmak üzere yılda iki kez emekli ve memurlara zam yapılıyor, peki 2021 yılında ne kadar yapılacak? Son 6 aylık enflasyon oranı bu konuda büyük bir etken. SSK, SGK, Bağ-Kur'lu memur, emekli, esnaf yaşadı, en az 2.155 TL maaş ödemesi büyük bir merak uyandırdı. SSK, SGK, Bağ-Kur'lu vatandaşların şimdiden araştırmaya başladığı Temmuz ayı ikramiyesi ve zammıyla ilgili son gelişmeleri haberimizde bulabilirsiniz.
Milyonlarca emekli vatandaş Ocak ve Temmuz aylarında enflasyon rakamları doğrultusunda zamlı maaş alıyor. Yaklaşan Temmuz ayından dolayı şimdiden araştırmalar hız kazandı ve konuya dair son dakika gelişmeler yakından takip ediliyor. 4 aylık enflasyon verisi açıklanınca heyecan daha da arttı, peki SSK, SGK, Bağ-Kur'lu memur ne kadar zam alacak? En düşük ve en yüksek SSK-BAĞKUR emekli maaş zammı oranı belli oldu mu? Memur ve emekliler Temmuz ayı zammı sayesinde rahat bir nefes alacak. İşte detaylar…