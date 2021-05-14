Emekliye Temmuz’da çifte zam! En az 2.155 TL maaş ödemesi! SSK, SGK, Bağ-Kur'lu memur, emekli, esnaf yaşadı!

Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren bir haber geldi, emekliye Temmuz'da çifte zam müjdesi herkesi heyecanlandırdı ve detaylar merakla araştırılmaya başlandı. Ocak ve Temmuz ayları olmak üzere yılda iki kez emekli ve memurlara zam yapılıyor, peki 2021 yılında ne kadar yapılacak? Son 6 aylık enflasyon oranı bu konuda büyük bir etken. SSK, SGK, Bağ-Kur'lu memur, emekli, esnaf yaşadı, en az 2.155 TL maaş ödemesi büyük bir merak uyandırdı. SSK, SGK, Bağ-Kur'lu vatandaşların şimdiden araştırmaya başladığı Temmuz ayı ikramiyesi ve zammıyla ilgili son gelişmeleri haberimizde bulabilirsiniz.