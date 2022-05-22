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Haberler Ekonomi 50.000 ve 100.000 TL hesaplara yatıyor! Gözler oradaydı! Ziraat Bankası ve Halkbank'tan çocuğu olana bomba destek geldi!

50.000 ve 100.000 TL hesaplara yatıyor! Gözler oradaydı! Ziraat Bankası ve Halkbank'tan çocuğu olana bomba destek geldi!

Ziraat Bankası ve Halkbank'tan çocuğu olana bomba destek geldi! Halk Bankası ve Ziraat Bankası kamu bankası olmalarının ayrıcalıklarını kullanarak, düşük faizli eğitim kredisi kampanyalarını duyurdu. Ziraat Bankası ve Halkbank bu kez de eğitim masraflarının karşılanması adına eğitim kredisi kampanyası düzenlediğini açıkladı.

takvim.com.tr
22.05.2022 10:22 - Son Güncelleme: 22.05.2022 10:23
Gözler oradaydı! Ziraat Bankası ve Halkbank’tan çocuğu olana bomba destek geldi! 50.000 ve 100.000 TL hesaplara yatıyor

Yeni dönemde Rusya- Ukrayna savaşı ve FED yetkililerinin açıkladıkları faiz artırımı kararları kapsamında zamlanan gündelik hayat ürünleri ve hizmetleri, vatandaşların nakde sıkışmasına sebep oldu. Bu sıkışıklık esnasında bir de eğitim masraflarını karşılamaya çalışan vatandaşların yardımlarına, kamu bankaları yetişti.

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Gözler oradaydı! Ziraat Bankası ve Halkbank’tan çocuğu olana bomba destek geldi! 50.000 ve 100.000 TL hesaplara yatıyor

Halk Bankası Eğitim Kredisi Kampanyası 2022

Halk Bankası gündelik hayat ürünlerinin ve hizmetlerinin zamlanması sonrasında çocuklarının eğitim masraflarını karşılamak adına nakit desteğine ihtiyacı olan ailelere, eğitim kredisi kampanyası aracılığı ile yardımcı olacağını duyurdu. Banka, ilgili hizmetinin örnek hesaplama tablolarını yayınladı.

Gözler oradaydı! Ziraat Bankası ve Halkbank’tan çocuğu olana bomba destek geldi! 50.000 ve 100.000 TL hesaplara yatıyor

Birinci hesaplama tablosu:

  • Kredi tutarı: 50 bin TL
  • Vade sayısı: 36 ay
  • Faiz oranı: Yüzde 1,68
  • Aylık taksit tutarı: 1.947,81 TL

Gözler oradaydı! Ziraat Bankası ve Halkbank’tan çocuğu olana bomba destek geldi! 50.000 ve 100.000 TL hesaplara yatıyor

İkinci hesaplama tablosu:

  • Kredi tutarı: 100 bin TL
  • Vade sayısı: 24 ay
  • Faiz oranı: Yüzde 1,68
  • Aylık taksit tutarı: 5.296,70 TL

Gözler oradaydı! Ziraat Bankası ve Halkbank’tan çocuğu olana bomba destek geldi! 50.000 ve 100.000 TL hesaplara yatıyor

Ziraat Bankası Eğitim Kredisi Kampanyası 2022

Ülkemizin bir diğer kamu bankası olan Ziraat Bankası, yeni dönemde geliştirdiği çiftçi destekleri, emekli destekleri ve diğer kategorik hizmetleri ile bankacılık sektöründe yine adından söz ettirmeyi başardı.

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