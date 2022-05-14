Günlük 107 TL’ye taşıt ve 52 TL’ye konut sahibi olabilirsiniz! Online başvuru yapılıyor! Halk Bankası duyurdu

Halk Bankası Taşıt Kredisi Kampanyası 2022

Halk Bankası yeni dönemde koronavirüs salgınına bağlı olarak çıkan çip krizi ve diğer olumsuz ekonomik gelişmeler çerçevesinde giderek daha da zamlı fiyatlardan satışa sunulan sıfır kilometre ve ikinci el araçlar için müşterisinin yanında olduğunu duyurdu. Banka, ilgili duyurusunu geliştirmiş olduğu düşük faiz oranlı taşıt kredisi kampanyası ile destekledi.