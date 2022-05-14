Günlük 107 TL'ye taşıt ve 52 TL'ye konut sahibi olabilirsiniz! Online başvuru yapılıyor! Halk Bankası duyurdu
Halk Bankası yeni dönemde çeşitli ekonomik gelişmelere ve diğer faktörlere bağlı olarak zamlanan konut ve taşıt fiyatlarına karşın, iki yeni kredi kampanyası geliştirdiğini açıkladı.
Ülkemizin en köklü kamu kurumlarından birisi olan ve geliştirdiği hizmetlerin avantajlı fırsatları sayesinde müşteri sayısını günden güne arttırmayı başaran Halk Bankası, yeni dönemde artan konut ve taşıt fiyatlarına karşın vatandaşın yanında olduğunu duyurdu. İşte bankanın konu ve taşıt kredisi hizmetlerine ilişkin ayrıntılar
Halk Bankası Konut Kredisi Kampanyası 2022
Halk Bankası yeni dönemde yukarı yönlü hareketlerine devam eden ekonomi piyasalarının arttırmış olduğu hammadde fiyatlarından ötürü oldukça fahiş fiyatlardan satışa sunulan konutlar için müşterisinin yanında olduğunu duyurdu. Banka, ilgili duyurusunu geliştirmiş olduğu konut kredisi kampanyası ile destekledi.
Halk Bankası tarafından duyurulmuş olan konut kredisinin üst limitinin, satın alınacak olan konutun değerine ve müşterinin bankacılık performansına göre belirleneceği bilgisi kaydedildi.
Halk Bankası Taşıt Kredisi Kampanyası 2022
Halk Bankası yeni dönemde koronavirüs salgınına bağlı olarak çıkan çip krizi ve diğer olumsuz ekonomik gelişmeler çerçevesinde giderek daha da zamlı fiyatlardan satışa sunulan sıfır kilometre ve ikinci el araçlar için müşterisinin yanında olduğunu duyurdu. Banka, ilgili duyurusunu geliştirmiş olduğu düşük faiz oranlı taşıt kredisi kampanyası ile destekledi.