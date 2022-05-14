SSK, Bağkur, memur emeklilerine 4.000 TL taban maaş ödemesi kesinleşti! TEFE TÜFE anketle 6 aylık hesaplama! Haber bu sabah geldi! %31 zam

4 aylık enflasyon artışı %31'i aştı. Bu oran da 6 aylık enflasyon zammı için ipucunu vermiş oldu. Memurlar ve emekliler merakla Temmuz zammını bekliyor. Geriye yalnızca 2 veri kaldı. Emeklilerin taban aylığı Temmuz'da 3 bin 500-4 bin lira aralığına çıkması bekleniyor. Emekliye seyyanen artış da söz konusu olacak. Öte yandan 4 Temmuz'da zam oranları kesinleşmiş olacak. Yasalaştıktan sonra maaşlar hesaplara yatırılacak. Emekli memur Temmuz zammı için maliyet hesabına haberimizde yer verdik. Öte yandan ek zam için 3 formül bulunuyor. İşte emekli memur temmuz zammına ilişkin merak edilenler!