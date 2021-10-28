Vakıfbank, Ziraat Bankası 15.000 ve 50.000 TL kredi fırsatı! Memurlar, kadrolu işçiler, emekliler yaşadı! Aylık taksit...
İnternet üstünde ve televizyon reklamlarında sıkça rastladığımız bu iki bankanın kredi kampanyalarından olan gereksinim kredisi kampanyasına katılmak isteyen müşteriler belirli koşulları uygun olması halinde kredi onayı alabilirler. Ziraat Bankası Vakıfbank, duyurduğu bu kampanya ardından kredi müracaatı yapacak olan vatandaşlara da süratli ve hemen netice verecek. 1.914,08 ödeyene 50.000 TL taşıt kredisi! İş Bankası sıfır ve 2. el araçlar için nakit desteği veriyor! Ziraat Bankası online olarak anında veriyor! ATM'den çekiliyor! 50.000 TL limiti var şartları peş peşe açıklandı!
Peş peşe açıklama yapıldı. Memurlar, kadrolu işçiler ve emekliler için 15.000 ve 50.000 TL verilecek. Kamu bankalarından olan Ziraat Bankası ve Vakıfbank, emekli, özel ve kamu çalışanları olan müşterileri amacıyla yeni kredi kampanyasını duyurdu. Cazip faiz miktarları ile kredi verildiğini aktaran banka, başvuruların SMS ile yapılabileceğinin altını çizdi. 36 aya varan vade ve cazip faiz miktar alternatifi ile yalnızca emeklilere değil, kamu ve özel çalışanlar amacıyla de İhtiyaç Kredisi Kampanyasının sunulduğu açıklandı. Kampanyanın bütün şubelerde geçerli bulunduğu da ilaveten ifade edildi.
Ziraat Bankası ve Vakıfbank, bir araya gelerek yeni bir kredi kampanyası, duyurdu. Bu kredi kampanyası ile birlikte müşterilerine, 15 000 TL'ye kadar gelir belgesiz 50000 TL'ye kadar da kefilsiz kredi verecekler. Kamu bankaları olan Ziraat Bankası ve Vakıfbank üstünden gereksinim kredisi kullanmak isteyen şahıslara yeni duyurulan bu haberi ile birlikte müşteriler de kredi müracaatı nasıl yapılır merak etmektedir.
VAKIFBANK SMS İLE BAŞVURU YAPILABİLİYOR
Başvuruda bulunmak isteyenler için SMS ile kredi başvurusunda bulunabilirler. Vakıfbank kredi için şu açıklama yapıldı: Aralarında birer boşluk bırakarak KREDI, T.C. Kimlik No., Aylık Gelirinizi yazıp 5724'e SMS gönderebilirsiniz.
Kredinizi,
Aylık eşit taksitli,
Artan taksitli
Azalan taksitli
3 ay ödemesiz dönemli aylık eşit taksitli,
3 ayda bir eşit taksitli,
Son taksit balon ödemeli,
Değişken taksitli olarak geri ödeyebilirsiniz.