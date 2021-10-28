Vakıfbank, Ziraat Bankası 15.000 ve 50.000 TL kredi fırsatı! Memurlar, kadrolu işçiler, emekliler yaşadı! Aylık taksit...

Peş peşe açıklama yapıldı. Memurlar, kadrolu işçiler ve emekliler için 15.000 ve 50.000 TL verilecek. Kamu bankalarından olan Ziraat Bankası ve Vakıfbank, emekli, özel ve kamu çalışanları olan müşterileri amacıyla yeni kredi kampanyasını duyurdu. Cazip faiz miktarları ile kredi verildiğini aktaran banka, başvuruların SMS ile yapılabileceğinin altını çizdi. 36 aya varan vade ve cazip faiz miktar alternatifi ile yalnızca emeklilere değil, kamu ve özel çalışanlar amacıyla de İhtiyaç Kredisi Kampanyasının sunulduğu açıklandı. Kampanyanın bütün şubelerde geçerli bulunduğu da ilaveten ifade edildi.