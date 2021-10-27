Cumhurbaşkanlığı 2022 Yıllık Programı’nda dikkat çeken kredi düzenlemesi! Merkez Bankası bünyesinde yeniden yapılacak!

1.3 MİLYON YENİ İSTİHDAM

Gelecek yıl salgın sonrası ekonomideki toparlanma süreci ve bu sürecin ima ettiği yüksek büyüme oranları çerçevesinde istihdam artışının ivme kazanmasıyla istihdamın 1 milyon 277 bin kişi artması, işsizlik oranının ise yüzde 12'ye gerilemesi bekleniyor.