Cumhurbaşkanlığı 2022 Yıllık Programı’nda dikkat çeken kredi düzenlemesi! Merkez Bankası bünyesinde yeniden yapılacak!
Cumhurbaşkanlığı 2022 Yıllık Programı'nda kredi başvuruları ile ilgili yeni uygulama da devreye alınacak. Kredi başvurusunda talep edilen belge ve bilgiler doğrudan temin edilebilecek. Merkezi Finansal Veri Kuruluşu Projesi kapsamında planlanan eylemlerin hayata geçirilmesi amacıyla Risk Merkezi, Merkez Bankası bünyesinde yeniden yapılacak. Kalkınma ve Yatırım Bankası'nın öz sermayesi 10 milyar TL artırılacak.
27.10.2021 10:54
- Son Güncelleme: 27.10.2021 11:19
Cumhurbaşkanlığı 2022 Yıllık Programı'na göre; hizmet ve sanayi sektörü GSYH'nin üzerinde büyüme sağlayacak, istihdam 1 milyon 277 bin kişi artacak. Yıllık Program'da dikkat çeken başlıklar şöyle:
GIDADA ERKEN UYARI SİSTEMİ
Tarım ürünlerinde arz ve rekolte tahminlerinin sağlıklı yapılabilmesine imkân veren bir erken uyarı sistemi kurularak gıda ürünlerinde fiyat dalgalanmasının büyük veri ve ileri analitik yöntemler kullanılarak yakından takip edileceği Ürün Gözetim Mekanizması hayata geçirilecek.
Erken Uyarı Sistemi çalışmalarına tarım ürünleri fiyat ve maliyetleri konusunda Merkez Bankası'nın belirlediği ürün seti ve periyot çerçevesinde veri desteği sağlanacak.