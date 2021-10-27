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Haberler Ekonomi Cumhurbaşkanlığı 2022 Yıllık Programı’nda dikkat çeken kredi düzenlemesi! Merkez Bankası bünyesinde yeniden yapılacak!

Cumhurbaşkanlığı 2022 Yıllık Programı’nda dikkat çeken kredi düzenlemesi! Merkez Bankası bünyesinde yeniden yapılacak!

Cumhurbaşkanlığı 2022 Yıllık Programı'nda kredi başvuruları ile ilgili yeni uygulama da devreye alınacak. Kredi başvurusunda talep edilen belge ve bilgiler doğrudan temin edilebilecek. Merkezi Finansal Veri Kuruluşu Projesi kapsamında planlanan eylemlerin hayata geçirilmesi amacıyla Risk Merkezi, Merkez Bankası bünyesinde yeniden yapılacak. Kalkınma ve Yatırım Bankası'nın öz sermayesi 10 milyar TL artırılacak.

27.10.2021 10:54 - Son Güncelleme: 27.10.2021 11:19
Cumhurbaşkanlığı 2022 Yıllık Programı’nda dikkat çeken kredi düzenlemesi! Merkez Bankası bünyesinde yeniden yapılacak!

Cumhurbaşkanlığı 2022 Yıllık Programı'na göre; hizmet ve sanayi sektörü GSYH'nin üzerinde büyüme sağlayacak, istihdam 1 milyon 277 bin kişi artacak. Yıllık Program'da dikkat çeken başlıklar şöyle:

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Cumhurbaşkanlığı 2022 Yıllık Programı’nda dikkat çeken kredi düzenlemesi! Merkez Bankası bünyesinde yeniden yapılacak!

1.3 MİLYON YENİ İSTİHDAM
Gelecek yıl salgın sonrası ekonomideki toparlanma süreci ve bu sürecin ima ettiği yüksek büyüme oranları çerçevesinde istihdam artışının ivme kazanmasıyla istihdamın 1 milyon 277 bin kişi artması, işsizlik oranının ise yüzde 12'ye gerilemesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanlığı 2022 Yıllık Programı’nda dikkat çeken kredi düzenlemesi! Merkez Bankası bünyesinde yeniden yapılacak!

İş gücüne katılma oranının 1 puan artışla yüzde 52.4'e ulaşması öngörülüyor. Bu yılın sonuna kadar 80 bin konut üretilmesi hedeflenirken, 2022'de 50 bin sosyal konut yapılacak.

Cumhurbaşkanlığı 2022 Yıllık Programı’nda dikkat çeken kredi düzenlemesi! Merkez Bankası bünyesinde yeniden yapılacak!

GIDADA ERKEN UYARI SİSTEMİ
Tarım ürünlerinde arz ve rekolte tahminlerinin sağlıklı yapılabilmesine imkân veren bir erken uyarı sistemi kurularak gıda ürünlerinde fiyat dalgalanmasının büyük veri ve ileri analitik yöntemler kullanılarak yakından takip edileceği Ürün Gözetim Mekanizması hayata geçirilecek.

Cumhurbaşkanlığı 2022 Yıllık Programı’nda dikkat çeken kredi düzenlemesi! Merkez Bankası bünyesinde yeniden yapılacak!

Erken Uyarı Sistemi çalışmalarına tarım ürünleri fiyat ve maliyetleri konusunda Merkez Bankası'nın belirlediği ürün seti ve periyot çerçevesinde veri desteği sağlanacak.

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