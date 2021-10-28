Araç kampanyaları için son 4 gün! 0,49 faiz ile 100 bin TL kredi imkanı! Citroen, Ford, Honda, Peugeot araç fiyatları...

Yeni bir otomobil almak ya da yenilemek isteyenler markaların kampanyalarını yakından takip ediyor. Özellikle koronavirüs nedeniyle ekonomik olarak sıkıntı yaşayan vatandaşlara birbirinden cazip kampanyalar sunan bankalar aylık olarak bu kampanyalarını güncelliyor. Ekim ayının sona ermesine sadece dört gün kaldı ve yararlanmak isteyenlerin acele etmesi gerekiyor. Özellikle birikmiş paralarının üzerine kredi çekmek isteyenler bu fırsatlara bayılacak. 0,49 faizli 100 bin TL kredi fırsatının yanı sıra Ford, Dacia, Renault, Opel fiyatlarına ilişkin bilgiler haberimizde yer alıyor.