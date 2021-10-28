Araç kampanyaları için son 4 gün! 0,49 faiz ile 100 bin TL kredi imkanı! Citroen, Ford, Honda, Peugeot araç fiyatları...
Sıfır araba almanın hayalini kuran yüzbinlerce kişi bunu bütçelerini zorlamadan yapmak istiyor ve bu noktada sunulan kredi fırsatları yoğun ilgi görüyor. Ford'un 0,49 faizli 100 bin TL kredi cazip kampanyasının yanı sıra Ford, Dacia, Renault, Opel gibi daha pek çok markanın güncel fırsatlarını da haberimizde sizler için derledik. Ekim ayına özel kampanyalar olduğu için 31 Ekim'de sona erecek bu fırsatlardan yararlanmak isteyenlerin acele etmesi gerekiyor.
Yeni bir otomobil almak ya da yenilemek isteyenler markaların kampanyalarını yakından takip ediyor. Özellikle koronavirüs nedeniyle ekonomik olarak sıkıntı yaşayan vatandaşlara birbirinden cazip kampanyalar sunan bankalar aylık olarak bu kampanyalarını güncelliyor. Ekim ayının sona ermesine sadece dört gün kaldı ve yararlanmak isteyenlerin acele etmesi gerekiyor. Özellikle birikmiş paralarının üzerine kredi çekmek isteyenler bu fırsatlara bayılacak. 0,49 faizli 100 bin TL kredi fırsatının yanı sıra Ford, Dacia, Renault, Opel fiyatlarına ilişkin bilgiler haberimizde yer alıyor.
FORD
31 Ekim 2021 tarihine kadar geçerli aylık 100.000 TL'ye 12 ay, %0,49 faiz otomobil satış kampanyası kapsamında belirtilen aylık %0,49 kampanya faizi, gerçek kişilerin bireysel amaçlı araç alımlarının konu olduğu 100.000 TL tutarlı ve 12 ay vadeli FordFinans kredilerinde geçerlidir. Belirtilen faiz oranına karşılık gelen aylık taksit tutarı 8.655,26TL'dir. Bu kredi tutarı, taksit tutarı ve vade için; bir kereye mahsus ve peşin olarak tahsil edilen 549,82 TL dosya masrafı ve vergiler dahil edildiğinde FordFinans kredisinin aylık toplam maliyet oranı 0,6600%; yıllık toplam maliyet oranı 8,2596% olmaktadır.
Ford Fiesta, Ford Focus, Ford Ecosport, Yeni Ford Kuga ve Yeni Ford Puma (Style hariç) model otomobillerin satın alımlarında geçerli; 100.000 TL, 12 ay, %0,491 faiz kampanyaları Ford yetkili satıcılarında.
CITROEN
Citroen C3 modelinde 60.000 TL 12 ay %0,99 faiz kampanyası sunulmaktadır. C5 Aircross SUV modelinde 120.000 TL 24 ay %0,99 ya da 90.000 TL 12 ay %0 faiz kampanyaları sunulmaktadır. C4 modelinde 55.000 TL 12 ay %0,99 faiz kampanyası sunulmaktadır. Berlingo Kombi modelinde 40.000 TL 12 Ay %0 faiz ya da 80.000 TL 12 ay %0,89 faiz kampanyası sunulmaktadır. Berlingo Van modelinde 45.000 TL 12 ay %0 faiz kampanyası sunulmaktadır. Jumper modelinde 60.000 TL 12 Ay %0 faiz veya 100.000 TL 18 ay %0,99 faiz kampanyası sunulmaktadır. Finans kampanyası ve fiyatlar 2021 model yılı Citroën modellerinde 31.10.2021 tarihine kadar tüm Citroën Yetkili Satıcılarında geçerlidir.
Finans kampanyaları belirli model ve versiyonlar için geçerli olup, stoklarla sınırlıdır.
Finans kampanyası ve fiyatlar belirli Citroën modellerinde 31.10.2021 tarihine kadar tüm Citroën Yetkili Satıcılarında geçerlidir.