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Vakıfbank ve Ziraat Bankası'ndan da "ABD'ye reklam verme!" kampanyasına destek

Amerika'ya karşı başlatılan "ABD'ye reklam verme!" kampanyasına Vakıfbank ve Ziraat Bankası da katıldı. Vakıfbank, Vakıf Katılım, Ziraat Bankası ve Ziraat Katılım, ABD firmaları olan Google, TW, Facebook, Instagram ve Youtube'a verdikleri tüm reklamları kestiklerini duyurdu. Ziraat Bankası ve Ziraat Katılım, bugüne kadar siyonist FOX TV'ye bugüne kadar hiç reklam vermemişti.

15 Ağustos 2018 Çarşamba, 17:04:47 Güncelleme: 17:46:41
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Vakıfbank ve Ziraat Bankasından da ABDye reklam verme! kampanyasına destek

ABD'nin Türkiye'ye yönelik başlattığı ekonomik savaşa tepkiler büyüyor. Sosyal medyadan başlatılan "ABD'ye reklam verme" kampanyasına Vakıfbank, Vakıf Katılım, Ziraat Bankası ve Ziraat Katılım da dahil oldu. Google, TW, Facebook, Instagram ve Youtube'a verdikleri tüm reklamları kestiler.

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Vakıfbank ve Ziraat Bankasından da ABDye reklam verme! kampanyasına destek

Sosyal medyada büyük destek gören "ABD'ye reklam verme!" kampanyasına, Türk Hava Yolları ve Türk Telekom da katılmıştı.

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Vakıfbank ve Ziraat Bankasından da ABDye reklam verme! kampanyasına destek

Tüm bu olumlu gelişmelerin yanında boykota sessiz kalan, "siyonist FOX'a ve ABD şirketlerine reklam verme" boykotuna desteğini açıklamayan şirketler de oldu.

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Vakıfbank ve Ziraat Bankasından da ABDye reklam verme! kampanyasına destek

Bunun üzerine vatandaşlar, bu şirketleri ABD'ye boykot uygulamaya ve ABD şirketlerine reklam vermeyi durdurmaya davet etti.

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Vakıfbank ve Ziraat Bankasından da ABDye reklam verme! kampanyasına destek

İŞTE SİYONİST FOX'A VE ABD'YE REKLAM VERMEYE DEVAM EDEN VE AÇIK ÇAĞRI YAPTIĞIMIZ ŞİRKETLER...

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Açık çağrımızdır! Siyonist FOX'a ve ABD şirketlerine reklam vermeyi durdurun...