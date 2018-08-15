Vakıfbank ve Ziraat Bankasından da ABDye reklam verme! kampanyasına destek

Vakıfbank ve Ziraat Bankası'ndan da "ABD'ye reklam verme!" kampanyasına destek
Amerika'ya karşı başlatılan "ABD'ye reklam verme!" kampanyasına Vakıfbank ve Ziraat Bankası da katıldı. Vakıfbank, Vakıf Katılım, Ziraat Bankası ve Ziraat Katılım, ABD firmaları olan Google, TW, Facebook, Instagram ve Youtube'a verdikleri tüm reklamları kestiklerini duyurdu. Ziraat Bankası ve Ziraat Katılım, bugüne kadar siyonist FOX TV'ye bugüne kadar hiç reklam vermemişti.
15 Ağustos 2018 Çarşamba, 17:04:47 Güncelleme: 17:46:41
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