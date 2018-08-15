Vakıfbank ve Ziraat Bankasından da ABDye reklam verme! kampanyasına destek

ABD'nin Türkiye'ye yönelik başlattığı ekonomik savaşa tepkiler büyüyor. Sosyal medyadan başlatılan "ABD'ye reklam verme" kampanyasına Vakıfbank, Vakıf Katılım, Ziraat Bankası ve Ziraat Katılım da dahil oldu. Google, TW, Facebook, Instagram ve Youtube'a verdikleri tüm reklamları kestiler.