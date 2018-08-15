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İşte yeni vergilerden etkilenecek otomobiller!

15 Ağustos 2018 Çarşamba, 20:17:09 Güncelleme: 21:28:11
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İşte yeni vergilerden etkilenecek otomobiller!

Türkiye, 2017 yılında ABD'den 87 milyon dolarlık araç ithal ederken, 15 Ağustos'tan itibaren bu araçlara yüzde 120 ek gümrük vergisi ekledi. Türkiye'nin ABD'den ithal ettiği otomobiller sadece Amerikan markaları kapsamıyor, BMW, Mercedes gibi lüks Alman markaları da bu misillemeden ciddi oranda etkilenecek. Bugün BMW, Amerika'da X3, X4, X5 ve X6 SUV modellerini üretip Türkiye dahil tüm dünyaya satarken, Mercedes ise GLE ve GLS SUV modellerini üretip ABD'den dünyaya satıyor. Bu ek vergiyle birlikte Türkiye'de satılan ve zaten ÖTV ve KDV nedeniyle fiyatları pahalı olan bu otomobillere yüzde 120 ek vergi daha eklenecek. Misillemeden etkilenecek Amerikan markaları ise Jeep ve Ford olacak. Jeep'in Grand Cherokee, Cherokee ve Wrangler modelleri ABD'den gelirken, Ford'un ise Türkiye'ye sadece Mustang modeli ABD'den ithal ediliyor.

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İşte yeni vergilerden etkilenecek otomobiller!

BMW X3'ün fiyatı 517 bin TL'den 743 bin TL'ye yükselecek.

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İşte yeni vergilerden etkilenecek otomobiller!

BMW X4'ün fiyatı 850 bin TL'den 1.3 milyon TL'ye yükselecek.

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İşte yeni vergilerden etkilenecek otomobiller!

BMW X5'in fiyatı 854 bin TL'den 1 milyon 330 bin TL'ye yükselecek.

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İşte yeni vergilerden etkilenecek otomobiller!

BMW X6'nın fiyatı 1 milyon 117 bin TL'den 2.6 milyon TL'ye yükselecek.

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