Açık çağrımızdır! Siyonist FOXa ve ABD şirketlerine reklam vermeyi durdurun...

ABD'nin skandal yaptırım kararları sonrası Türkiye gerek iş ve siyaset dünyasıyla gerek milletin dik duruşuyla birbirine kenetlendi.
Haksız yaptırım ve kabadayılıklara karşı yerli ve milli bir duruş gösteren Türkiye, ABD'ye resti çekerek ABD ürünlerini ve kanallarını boykot kararı aldı.
Türkiye'nin en büyükleri arasında yer alan birçok şirket siyonist FOX'a ve ABD şirketlerine reklam vermem kararı aldı.
Tüm bu olumlu gelişmelerin yanında boykota sessiz kalan, "siyonist FOX'a ve ABD şirketlerine reklam verme" boykotuna desteğini açıklamayan şirketler de oldu.
Bunun üzerine vatandaşlar, bu şirketleri ABD'ye boykot uygulamaya ve ABD şirketlerine reklam vermeyi durdurmaya davet etti.