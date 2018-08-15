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Açık çağrımızdır! Siyonist FOX'a ve ABD şirketlerine reklam vermeyi durdurun...

15 Ağustos 2018 Çarşamba, 14:33:10 Güncelleme: 14:41:35
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Açık çağrımızdır! Siyonist FOXa ve ABD şirketlerine reklam vermeyi durdurun...

ABD'nin skandal yaptırım kararları sonrası Türkiye gerek iş ve siyaset dünyasıyla gerek milletin dik duruşuyla birbirine kenetlendi.

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Açık çağrımızdır! Siyonist FOXa ve ABD şirketlerine reklam vermeyi durdurun...

Haksız yaptırım ve kabadayılıklara karşı yerli ve milli bir duruş gösteren Türkiye, ABD'ye resti çekerek ABD ürünlerini ve kanallarını boykot kararı aldı.

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Açık çağrımızdır! Siyonist FOXa ve ABD şirketlerine reklam vermeyi durdurun...

Türkiye'nin en büyükleri arasında yer alan birçok şirket siyonist FOX'a ve ABD şirketlerine reklam vermem kararı aldı.

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Açık çağrımızdır! Siyonist FOXa ve ABD şirketlerine reklam vermeyi durdurun...

Tüm bu olumlu gelişmelerin yanında boykota sessiz kalan, "siyonist FOX'a ve ABD şirketlerine reklam verme" boykotuna desteğini açıklamayan şirketler de oldu.

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Açık çağrımızdır! Siyonist FOXa ve ABD şirketlerine reklam vermeyi durdurun...

Bunun üzerine vatandaşlar, bu şirketleri ABD'ye boykot uygulamaya ve ABD şirketlerine reklam vermeyi durdurmaya davet etti.

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