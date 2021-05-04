RAMAZAN İMSAKİYE
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Vakıfbank ve İş Bankası destek kredisi: Bayram öncesi 3 ay ertelemeli 391 TL taksitle 36 ay vadeli 10 bin TL ihtiyaç kredisi kampanyası!

Vakıfbank ve İş Bankası yeni kredi kampanyasını duyurdu! Vakıfbank ve İş Bankası üzerinden kredi çekemeyenlere 3 ay ödemesiz kredi verilecek. Salgın döneminin uzaması ve şu an duyurulan kısmi kapanma sonrası Vakıfbank ve İş Bankası yeni kredi kampanyasını çok uygun faizlerle vereceğini duyurdu! İşte Vakıfbank ve İş Bankası hiç kredi kullanamayanlara vereceği yeni kredi kampanyasının detayları! İhtiyaç kredisi alabilmek için en önemli şart bankaya bir gelir göstermeniz. Banka, size borç vereceği için paranın kendisine geri döneceğinden emin olmak ister. Bu yüzden kredi kullanacak kişiden gelir belgesi talep eder. Eğer çalışmıyorsanız vadeli mevduat geliri, kira geliri, yakınlar üzerinden alınan maaş gibi gelirler de belgeleyebilmeniz halinde gelir olarak sayılacaktır.

04.05.2021 12:01 - Son Güncelleme: 04.05.2021 12:01
Vakıfbank ve İş Bankası destek kredisi: Bayram öncesi 3 ay ertelemeli 391 TL taksitle 36 ay vadeli 10 bin TL ihtiyaç kredisi kampanyası!

Vakıfbank ve İş Bankası üzerinden kredi çekemeyenlere 3 ay ödemesiz kredi verilecek. Salgın döneminin uzaması ve şu an duyurulan kısmi kapanma sonrasıVakıfbank ve İş Bankası yeni kredi kampanyasını çok uygun faizlerle vereceğini duyurdu!
Kısmi kapanmayla birlikte nakit ihtiyacı olan vatandaşlara Vakıfbank ve İş Bankası müjdeli haber geldi! Vakıfbank ve İş Bankası 90 gün ödemesiz, 1 yıl ihtiyaç kredisi kampanyasını duyurdu. İhtiyaç kredisi başvurusu yapabilmek için öncelikle 18 yaşından büyük olmanız gerekir. Bireysel ihtiyaç kredisi alabilmek için belgelenebilir geliriniz ve girişi en az üç ay önce yapılmış olup hala devam etmekte olan sigortanız olmalıdır. En önemli kriter ise kredi notu. Kredi notunuz da bankanın belirlediği alt sınırın üzerinde olmalıdır.

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Vakıfbank ve İş Bankası destek kredisi: Bayram öncesi 3 ay ertelemeli 391 TL taksitle 36 ay vadeli 10 bin TL ihtiyaç kredisi kampanyası!

Vakıfbank yeni kredi kampanyası!

Kısmi kapanmayla birlikte nakit ihtiyacı olan vatandaşlara Vakıfbank müjdeli haber geldi! Vakıfbank 90 gün ödemesiz, 1 yıl ihtiyaç kredisi kampanyasını duyurdu.

Vakıfbank ve İş Bankası destek kredisi: Bayram öncesi 3 ay ertelemeli 391 TL taksitle 36 ay vadeli 10 bin TL ihtiyaç kredisi kampanyası!

Esnek ödeme ve piyasa faizleri artından kredi çekmek isteyen vatandaşlara kullandırılacak kredi miktarı 3000 TL ve 10000 bin TL arasında olacak. Kısmi Temel İhtiyaç Kredisi gibi olacak yeni kredi kampanyası detayları belli oldu.

Vakıfbank ve İş Bankası destek kredisi: Bayram öncesi 3 ay ertelemeli 391 TL taksitle 36 ay vadeli 10 bin TL ihtiyaç kredisi kampanyası!

3 Ay ödemesiz 1 yıl kredi kampanyası!

Vakıfbank 1 yıllık yeni kredi kampanyasında esnek ödeme avantajları ve 3 ay ödemesiz kredi kampanyası vatandaşa can suyu olacak. Cep telefonu ile başvuruların alındığı yeni kredi kampanyası için şubeye gitmeye gerek yok.

Vakıfbank ve İş Bankası destek kredisi: Bayram öncesi 3 ay ertelemeli 391 TL taksitle 36 ay vadeli 10 bin TL ihtiyaç kredisi kampanyası!

Vakıfbank yeni ihtiyaç kredisi BDDK yasal sorumlulukları tam yerine getiremeyen, kredi çekmekte zorlanan vatandaşlara öncelik tanınacağı duyuruldu.