BİM'de şahane indirimler görücüye çıktı! BİM 4 Mayıs aktüel kataloğuyla bakım ve giyimde fırsat günleri!

BİM 4 Mayıs aktüel kataloğundaki ürünler bugün satışa çıkıyor. İndirimli ürünleri listesi firma tarafından geçtiğimiz günlerde yayınlandı. Onlarca ürünün yer aldığı kataloğda kadınlara özel bakım ve giyim ürünleri ön plana çıktı. Kataloğda ayrıca Naturalove İncili Çıt Çıt Toka, Ağaç Figürlü Takı Standı, Diadermine Yüz Temizleme Köpüğü, Nivea Yüz Bakım Kremi, Sleepy Makyaj Temizleme Mendili, Naturalove Organizerli Makyaj Aynası, Minisium Küvet Organizerli Banyo Seti ve Garnier Kömür Peeling ürünleri tercih edilecek. İşte BİM 4 Mayıs aktüel kataloğundaki ürünler...

04.05.2021 09:56 - Son Güncelleme: 04.05.2021 09:56 BU GALERİYİ PAYLAŞ





