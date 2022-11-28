Aralık ayı kira artış oranı ne kadar? Aralık 2022 kira zammı KAÇ TL olacak? İş yeri, dükkan Kira artış oranı HESAPLAMA EKRANI!
Aralık ayı kira artış oranı hakkında aramalar hız kazandı. TÜİK Kasım 2022 TEFE TÜFE enflasyon oranı ve Aralık kira artış oranı için geri sayım sona eriyor. Kasım enflasyon artış oranının belli olmasıyla birlikte kira artış oranı da ortaya çıkacak. Peki, Aralık ayı kira artış oranı ne kadar? Aralık 2022 kira zammı KAÇ TL olacak? İş yeri, dükkan Kira artış oranı HESAPLAMA EKRANI!
28.11.2022 16:37 - Son Güncelleme: 28.11.2022 16:37
Aralık ayı kira zammı hakkında araştırmalar hızlandı. Aralık ayına sayılı günler kala vatandaşlar kira artışı gündemde yerini aldı. Peki, Aralık ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak? 2022 Aralık ayı kira zammı kaç TL olacak? İş yeri, dükkan kirası hesaplama!
KİRA ARTIŞ ORANI 2022 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Aralık ayı kira artış oranı 05 Aralık 2022'de açıklanacak.
GEÇEN AYIN ENFLASYON ORANI NE KADARDI?
TÜFE'deki (2003=100) değişim 2022 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %3,54, bir önceki yılın Aralık ayına göre %57,80, bir önceki yılın aynı ayına göre %85,51 ve on iki aylık ortalamalara göre %65,26 olarak gerçekleşti.