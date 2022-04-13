Vakıfbank ihtiyaç kredisi hizmeti hesaplama tablosu açıkladı! Günlük 51 TL'ye 40.000 TL veriliyor! İhtiyaç kredisi nasıl alınır?
Türkiye'nin önde gelen bankalarından biri olan ve kamu bankası olarak hizmet veren Vakıfbank, 68'inci yıldönümü kutlamalarına başladı. Banka, bu kutlamayı müşterileri olmadan gerçekleştirmek istemedi ve kutlamalar amacıyla özel olarak bir kredi kampanyası geliştirdiğini duyurdu. İşte Vakıfbank'ın yeni tüketici kredisi hizmetine dair haberin ayrıntıları
Gündelik hayatı giderek daha çok zorlayan ekonomik şartların ortaya çıkması, vatandaşların alım güçlerinin düşmesine ve buna bağlı olarak da nakde olan ihtiyaçlarının artmasına sebep oldu. Gündelik ihtiyaçlarını dahi karşılayacak kadar nakdi olmayan vatandaşların arayışlarına, devletim bankası Vakıfbank'tan müjdeli haber geldi.
Vakıfbank, bu yıl 68'inci yılını kutladığı kuruluş yıldönümü için müşterilerine özel olarak bir kredi kampanyası geliştirdiğini duyurdu. Banka, ilgili kredi hizmetinin ayrıntılarını resmi internet sitesi aracılığı ile paylaştı.
Vakıfbank'tan Kutlama Hediyesi!
Geliştirdiği avantajlı hizmetler ile vatandaşların dikkatini çekmeyi başarmış olan kamu bankası Vakıfbank, yeni dönemde nakde sıkışan vatandaşlara kuruluş yıldönümü için özel olarak geliştirmiş olduğu ihtiyaç kredisi hizmeti sunacağını açıkladı. Bankanın resmi internet sitesinde yayınlanmış olan ihtiyaç kredisi hizmetinin detayları paylaşıldı.
Vakıfbank, geliştirmiş olduğu yeni kredi hizmetinin üst limitini 125 bin TL olarak belirledi. Banka, 50 bin TL'nin altında olan nakit taleplerine 36 ay, 50 bin TL'nin üzerinde olan nakit taleplerine 24 ay vade süresi tanıdığı bilgisini kaydetti. Söz konusu hizmetin aylık faiz oranı ise yüzde 1,55 olarak belirlendi.
Vakıfbank İhtiyaç Kredisi Hizmeti Hesaplama Tablosu 2022
Vakıfbank'ın kuruluş yıldönümü için özel olarak geliştirmiş olduğu ihtiyaç kredisi hizmetinin ayrıntılarına ulaşmak isteyen vatandaşlar için örnek hesaplama tablosu yayınlandı.