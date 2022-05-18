Vakıfbank hem 750 TL'lik nakit ödeme yapacağını hem de 3 ay ödeme ertelemeli kredi hizmeti sunacağını açıkladı! Yeni hafta emekli vatandaşlara uğurlu geldi
Bir süredir yukarı yönlü hareketler sergileyen ekonomi piyasaları, gündelik hayat akışı içerisinde hizmete sunulan bütün ürünlerin ve diğer başlıkların yüksek oranlarda zamlanmasına sebep oldu. Yaşanan fiyat artışlarından toplum bütün kesimi etkilenirken, tek maaşlı emekli vatandaşlar iflas bayrağını çekme noktasına geldiler.
18.05.2022 09:09 - Son Güncelleme: 18.05.2022 09:09
Emekli vatandaşların içlerinde bulundukları zorlu ekonomik şartlara daha fazla sessiz kalamayan kamu bankası Vakıfbank, içerisinde hem karşılıksız nakit ödeme hizmetinin hem de 3 ay taksit ertelemeli kredi hizmetinin olduğu emekli destek paketini, başvurulara açtığını duyurdu.
Vakıfbank'tan Emekli Müşterilerine 750 TL'lik Karşılıksız Nakit Ödeme!
Türkiye'nin en önemli kamu bankalarından birisi olan Vakıfbank, yeni dönemde gelişen olumsuz ekonomik şartlara karşın emekli müşterilerine nakit desteği vereceğini açıkladı.