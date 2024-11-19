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Vakıfbank, Halk Bankası, Ziraat Bankası! 19 Kasım Salı güncel konut kredisi faizleri

Vakıfbank, Halk Bankası ve Ziraat Bankası'nın konut kredisi faiz oranları oldukça merak ediliyor. Ev almak isteyenler öncelikle bu bankaların faiz oranlarını merak ediyor.

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Giriş Tarihi :19 Kasım 2024 , 12:40 Güncelleme Tarihi :19 Kasım 2024 , 12:41
Vakıfbank, Halk Bankası, Ziraat Bankası! 19 Kasım Salı güncel konut kredisi faizleri

En düşük faizli konut kredisi hangi bankada 1 milyon TL konut kredisi kullanılırsa kaç TL taksitle ödenir? Vakıfbank, Halk Bankası, Ziraat Bankası tarafından yapılan son dakika açıklaması ile oranların ne kadar düştüğü ile aylık maliyet tabloları yayımlandı.

Vakıfbank, Halk Bankası, Ziraat Bankası! 19 Kasım Salı güncel konut kredisi faizleri

Konut Kredisi Faiz Oranlarında İndirimler ve En Düşük Faizli Bankalar

Vakıfbank'ın yeni tabloları ile 1.000.000 TL tutarında konut kredisi için aylık taksit tutarı 33.684,53 TL, faiz oranı ise %3,30 olarak belirlendi. Yıllık maliyet oranı ise %48,6413

https://www.vakifbank.com.tr/tr/hesaplama-araclari/kredi-hesaplama-araci

Vakıfbank, Halk Bankası, Ziraat Bankası! 19 Kasım Salı güncel konut kredisi faizleri

Halk Bankası'nın hesaplamaları ise 1.000.000 TL tutarında konut kredisi için aylık taksit tutarını 34.626,53 TL, faiz oranını ise %3,4 olarak belirtti. Toplam geri ödeme ise 4.155.183,60 TL

https://www.halkbank.com.tr/tr/hesaplama-araclari/kredi-hesaplama.html

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