Vakıfbank, Halk Bankası, Ziraat Bankası! 19 Kasım Salı güncel konut kredisi faizleri

En düşük faizli konut kredisi hangi bankada 1 milyon TL konut kredisi kullanılırsa kaç TL taksitle ödenir? Vakıfbank, Halk Bankası, Ziraat Bankası tarafından yapılan son dakika açıklaması ile oranların ne kadar düştüğü ile aylık maliyet tabloları yayımlandı.

Konut Kredisi Faiz Oranlarında İndirimler ve En Düşük Faizli Bankalar Vakıfbank'ın yeni tabloları ile 1.000.000 TL tutarında konut kredisi için aylık taksit tutarı 33.684,53 TL, faiz oranı ise %3,30 olarak belirlendi. Yıllık maliyet oranı ise %48,6413 https://www.vakifbank.com.tr/tr/hesaplama-araclari/kredi-hesaplama-araci