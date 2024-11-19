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ASGARİ ÜCRETLE 8 KALEM DEĞİŞİYOR | SGK prim ödemeleri - 65 yaş aylığı - kıdem tazminatı... İşte 2025 zamlı ücretler!

Asgari ücret zammı sadece çalışanları değil, aynı zamanda işsizlik maaşı, kıdem tazminatı, GSS primleri, 65 yaş aylığı, stajyer maaşı gibi birçok kalemi etkiliyor. Merkez Bankası'nın Enflasyon Raporu ve Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yer alan enflasyon tahminleri, 2025 yılı asgari ücret hesaplamalarını yeniden şekillendirdi. İşte yeni asgari ücretle birlikte değişecek 8 ödeme kalemi…

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Giriş Tarihi :19 Kasım 2024 , 13:44 Güncelleme Tarihi :19 Kasım 2024 , 13:44
ASGARİ ÜCRETLE 8 KALEM DEĞİŞİYOR | SGK prim ödemeleri - 65 yaş aylığı - kıdem tazminatı... İşte 2025 zamlı ücretler!

Türkiye'de milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret zam oranı için hesaplamalar hız kazandı. 2025 yılına dair zam oranlarının yüzde 25 ile yüzde 45 arasında değişebileceği konuşuluyor. Yapılacak zamlar yalnızca çalışanları değil aynı zamanda işsizlik maaşı, kıdem tazminatı, stajyer maaşı gibi birçok ödeme kalemini de etkileyecek.

ASGARİ ÜCRETLE 8 KALEM DEĞİŞİYOR | SGK prim ödemeleri - 65 yaş aylığı - kıdem tazminatı... İşte 2025 zamlı ücretler!

Enflasyon Tahminleri ve Merkez Bankası Raporu

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Enflasyon Raporu'nda yıllık enflasyon tahminini yüzde 44,81 olarak açıkladı. Bu oran asgari ücret zam beklentilerinde önemli bir belirleyici olacak.

ASGARİ ÜCRETLE 8 KALEM DEĞİŞİYOR | SGK prim ödemeleri - 65 yaş aylığı - kıdem tazminatı... İşte 2025 zamlı ücretler!

Orta Vadeli Program'da (OVP) ise 2025 yılı için yüzde 17,5 oranında bir enflasyon hedefi bulunuyor.

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