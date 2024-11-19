ASGARİ ÜCRETLE 8 KALEM DEĞİŞİYOR | SGK prim ödemeleri - 65 yaş aylığı - kıdem tazminatı... İşte 2025 zamlı ücretler!

Türkiye'de milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret zam oranı için hesaplamalar hız kazandı. 2025 yılına dair zam oranlarının yüzde 25 ile yüzde 45 arasında değişebileceği konuşuluyor. Yapılacak zamlar yalnızca çalışanları değil aynı zamanda işsizlik maaşı, kıdem tazminatı, stajyer maaşı gibi birçok ödeme kalemini de etkileyecek.