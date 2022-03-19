Vakıfbank 125.000 TL, Akbank ve TEB Bankta 100.000 TL anında hesaplara yatırıyor! Tek bir SMS ile başvur anında al!
Vatandaşların çoğalan bütün nakit gereksinimleri amacıyla bankalar yeni kampanyalarını duyurdu. 3 ay süresince (90 gün) süresince geri ödeme koşulu olmadan rahatlıkla bütün nakit gereksinimlerinin karşılanması sağlanacak. Ertelemeli ihtiyaç kredisi avantajlarından yararlanarak son zamanlarda çoğu alanda görülen yüksek fiyatlara karşı kişilerin finansal yönden desteklenmesi hedefleniyor. Birçok kamu ve özel bankadan oluşturulan yeni duyurulara göre yurttaşların bütün nakit sıkıntılarının çözümü sağlanacak. Peki, 3 ay ertelemeli kredi veren bankalar hangileri? İşte en uygun ihtiyaç kredisi fırsatları
Vakıfbank, TEB ve Akbank 3 ay erteleme imkanı ile nakit ihtiyaç kredisi fırsatlarını duyurdular. Erteleme fırsatından yararlanarak özellikle kışın artan masraflarının arasında kredi masrafı ile uğraşmak istemeyenler bahar ve yaz döneminde kredisini ödemeye başlayabilecek. Uygun faiz oranları ve avantajlı vade seçenekleri ile en uygun ödeme planları da oluşturulabilmektedir.
👉Vakıfbank 3 Ay Ertelemeli İhtiyaç Kredisi
Vatandaşların 3 ay erteleme seçeneklerini kullanarak Vakıfbank aracılığıyla sayısız ihtiyacı için nakit desteğinden yararlanması sağlanacak.
Üstelik SMS ile kolayca başvuru yaparak vatandaşların dilediği miktarda kredi kullanması da sağlanacak. %1,55'ten başlayan faiz oranları ve 36 ay vade imkanı ile Vakıfbank ihtiyaç kredisi avantajlarından rahatça yararlanabilirsiniz.