Ukrayna - Rusya savaşı Türkiye’de emlak piyasasını hareketlendirdi! Konut satışlarında talep patlaması

TÜİK verileri hakkında değerlendirmede bulunan Gayrimenkul Danışmanı Gülcan Altınay, "Konut satışlarında İstanbul 18 bin 752 konut satışı ve yüzde 19,2 ile ilk sırada. Onu 8 bin 464 konut satışı ve yüzde 8,7 pay ile Ankara, 5 bin 575 konut satışı ve yüzde 5,7 pay ile İzmir izledi. 23 konutla Ardahan, 40 konutla Hakkari ve 47 konutla Bayburt ise en az satışın olduğu şehirler olarak dikkat çekti" açıklamasında bulundu.