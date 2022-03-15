Vadeli mevduat hesabı açan TL sahiplerine aylık 8.328,77 TL net faiz getirisi! 32 günlük mevduat faizine son dakika dolar ayarı!
2021 yılının sonucunda uygulanmaya başlayan kur korumalı TL mevduat hesapları ile vatandaşlar Türk Lirası birikimlerini vadeli hesaplarla değerlendirmeye başladı. Türkiye'de çoğu bireyin yatırım alışkanlıklarını değiştirmeye başlayan yeni sistem ardından günlük vadeli TL mevduat hesaplarına da kişilerin yoğun ilgi gösterdikleri görülüyor. Bankalar ise girdikleri yeni yarışta en yüksek hoş geldin faizleri ile birikimlerini değerlendirmek isteyen herkesi karşılamaya devam ediyor. Peki, 32 günlük vadede en yüksek mevduat getirisi hangi bankada? İşte 32 günlük en yüksek faiz veren bankalar.
15.03.2022 09:04 - Son Güncelleme: 15.03.2022 09:04
Bankaların vadeli TL mevduat hesaplarında faiz oranları son haftalarda düşüş göstermeye başladı. 21 Aralık'ta uygulanmaya başlayan kur korumalı TL mevduat sistemi sonrasında hızlı bir yükseliş yaşayan faiz oranları, yüzde 20'lerin üzerine kadar çıkmayı başarmıştı. Yeni dönemde ise bu oranların düşmeye başladığı görülüyor.
👉 En Yüksek Mevduat Faiz Oranları
32 günlük vadede en yüksek mevduat faiz oranları yine özel bankalar tarafından sunuluyor. Türkiye'de bankacılık sektöründe faaliyet gösteren iki özel banka olan Alternatif Bank ve Fibabanka, %20,50 faiz oranı ile en yüksek vadeli mevduat kazancını sunana bankalar arasında ilk sırada yer aldı.