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Haberler Ekonomi Vadeli mevduat hesabı açan TL sahiplerine aylık 8.328,77 TL net faiz getirisi! 32 günlük mevduat faizine son dakika dolar ayarı!

Vadeli mevduat hesabı açan TL sahiplerine aylık 8.328,77 TL net faiz getirisi! 32 günlük mevduat faizine son dakika dolar ayarı!

2021 yılının sonucunda uygulanmaya başlayan kur korumalı TL mevduat hesapları ile vatandaşlar Türk Lirası birikimlerini vadeli hesaplarla değerlendirmeye başladı. Türkiye'de çoğu bireyin yatırım alışkanlıklarını değiştirmeye başlayan yeni sistem ardından günlük vadeli TL mevduat hesaplarına da kişilerin yoğun ilgi gösterdikleri görülüyor. Bankalar ise girdikleri yeni yarışta en yüksek hoş geldin faizleri ile birikimlerini değerlendirmek isteyen herkesi karşılamaya devam ediyor. Peki, 32 günlük vadede en yüksek mevduat getirisi hangi bankada? İşte 32 günlük en yüksek faiz veren bankalar.

takvim.com.tr
15.03.2022 09:04 - Son Güncelleme: 15.03.2022 09:04
Vadeli mevduat hesabı açan TL sahiplerine aylık 8.328,77 TL net faiz getirisi! 32 günlük mevduat faizine son dakika dolar ayarı!

Bankaların vadeli TL mevduat hesaplarında faiz oranları son haftalarda düşüş göstermeye başladı. 21 Aralık'ta uygulanmaya başlayan kur korumalı TL mevduat sistemi sonrasında hızlı bir yükseliş yaşayan faiz oranları, yüzde 20'lerin üzerine kadar çıkmayı başarmıştı. Yeni dönemde ise bu oranların düşmeye başladığı görülüyor.

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Vadeli mevduat hesabı açan TL sahiplerine aylık 8.328,77 TL net faiz getirisi! 32 günlük mevduat faizine son dakika dolar ayarı!

👉Mevduat Sistemine Katılımcı Sayısı Artıyor!

TL'nin yeniden değer kazanmasını sağlamak ve TL'ye ilginin artırılmasını sağlamak için uygulanmaya başlayan yeni bankacılık sistemi ve düzenlemeleri başarılı olmaya devam ediyor.

Vadeli mevduat hesabı açan TL sahiplerine aylık 8.328,77 TL net faiz getirisi! 32 günlük mevduat faizine son dakika dolar ayarı!

Bankacılık sektörüne ilişkin yayımlanan verilere göre özellikle mevduat hesaplarına Şubat ayı itibariyle katılımın yüzde 11 seviyelerinde arttığı belirtildi.

Vadeli mevduat hesabı açan TL sahiplerine aylık 8.328,77 TL net faiz getirisi! 32 günlük mevduat faizine son dakika dolar ayarı!

Kenarda TL birikimi tutanlar ise yeni dönemde daha az riskli olan mevduat hesaplarına ilgi göstermeye devam ediyor.

Vadeli mevduat hesabı açan TL sahiplerine aylık 8.328,77 TL net faiz getirisi! 32 günlük mevduat faizine son dakika dolar ayarı!

👉 En Yüksek Mevduat Faiz Oranları

32 günlük vadede en yüksek mevduat faiz oranları yine özel bankalar tarafından sunuluyor. Türkiye'de bankacılık sektöründe faaliyet gösteren iki özel banka olan Alternatif Bank ve Fibabanka, %20,50 faiz oranı ile en yüksek vadeli mevduat kazancını sunana bankalar arasında ilk sırada yer aldı.

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